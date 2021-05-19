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Госдума приняла закон о наказании за публикацию данных силовиков
Госдума приняла закон о наказании за публикацию данных силовиков - РИА Новости, 19.05.2021
Госдума приняла закон о наказании за публикацию данных силовиков
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, которым вводятся штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:39
2021-05-19T11:39
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анатолий выборный
виктор кидяев
эрнест валеев
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общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, которым вводятся штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.Изменения вносятся в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев."Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев", - говорится в документе.Также законом прописывается в статье 183 Уголовного кодекса уголовная ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предложили расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.
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россия, анатолий выборный, виктор кидяев, эрнест валеев, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о наказании за публикацию данных силовиков

11:39 19.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, которым вводятся штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.
Изменения вносятся в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.
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Огласку данных силовиков предложили наказывать штрафом или арестом
"Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев", - говорится в документе.
Также законом прописывается в статье 183 Уголовного кодекса уголовная ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предложили расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.
В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.
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