https://ria.ru/20210519/gosduma-1732918535.html
Госдума приняла закон об ограничении продажи сложных финансовых продуктов
Госдума приняла закон об ограничении продажи сложных финансовых продуктов - РИА Новости, 19.05.2021
Госдума приняла закон об ограничении продажи сложных финансовых продуктов
Госдума приняла закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:31
2021-05-19T11:31
2021-05-19T11:31
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам.Документ переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц. До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты, причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года. При этом ЦБ сможет ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами.Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляет таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключает договоры с не прошедшими тестирование физлицами или предлагает неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.Одновременно перечень функций совета директоров ЦБ дополняется установлением перечня цен, индексов и иных показателей, которые используются для расчета стоимости финансового инструмента и доходности по нему, либо для допуска такого инструмента к публичному обращению. Закон также предоставляет возможность приобретения облигаций без срока погашения не только квалифицированным инвесторам-юрлицам, как сейчас, но и обладающих таким статусом физлицам. При этом номинальная стоимость такой вечной облигации не может быть менее 5 миллионов рублей, если меньший размер не установлен ЦБ.А бирже предоставляется право регистрировать облигации, которые допущены к торгам на ней и предназначены только для квалифицированных инвесторов, за исключением субординированных облигаций банков, а также структурных и вечных облигаций. Сейчас ценные бумаги для таких инвесторов регистрирует лишь ЦБ, и они не допущены к публичному обращению. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20210214/dengi-1597428111.html
https://ria.ru/20210129/investitsii-1595065066.html
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госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума
приняла закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам.
Документ переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц. До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты, причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года. При этом ЦБ
сможет ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами.
Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляет таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключает договоры с не прошедшими тестирование физлицами или предлагает неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.
А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.
Одновременно перечень функций совета директоров ЦБ дополняется установлением перечня цен, индексов и иных показателей, которые используются для расчета стоимости финансового инструмента и доходности по нему, либо для допуска такого инструмента к публичному обращению. Закон также предоставляет возможность приобретения облигаций без срока погашения не только квалифицированным инвесторам-юрлицам, как сейчас, но и обладающих таким статусом физлицам. При этом номинальная стоимость такой вечной облигации не может быть менее 5 миллионов рублей, если меньший размер не установлен ЦБ.
А бирже предоставляется право регистрировать облигации, которые допущены к торгам на ней и предназначены только для квалифицированных инвесторов, за исключением субординированных облигаций банков, а также структурных и вечных облигаций. Сейчас ценные бумаги для таких инвесторов регистрирует лишь ЦБ, и они не допущены к публичному обращению. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.