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Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН - РИА Новости, 19.05.2021
Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает абсолютно правильным решение президента РФ о денонсации Договора по открытому небу, также он выразил... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:07
2021-05-19T10:07
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
владимир путин
европа
сша
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает абсолютно правильным решение президента РФ о денонсации Договора по открытому небу, также он выразил уверенность в том, что Госдума примет в третьем чтении данный законопроект."Сегодня рассматриваем законопроект о денонсации по открытому небу. Я напомню, что осенью прошлого года США в одностороннем порядке без каких-либо оснований и причин вышли из этого договора. Решение президента РФ, Верховного главнокомандующего, абсолютно правильно – зачем нам тогда быть в этом договоре и выполнять все его требования. В этой связи, уверен, что сегодня Государственная Дума единогласно проголосует за денонсацию договора по открытому небу", - сказал Миронов.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732899679.html
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, европа, сша, политика

Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН

10:07 19.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает абсолютно правильным решение президента РФ о денонсации Договора по открытому небу, также он выразил уверенность в том, что Госдума примет в третьем чтении данный законопроект.
"Сегодня рассматриваем законопроект о денонсации по открытому небу. Я напомню, что осенью прошлого года США в одностороннем порядке без каких-либо оснований и причин вышли из этого договора. Решение президента РФ, Верховного главнокомандующего, абсолютно правильно – зачем нам тогда быть в этом договоре и выполнять все его требования. В этой связи, уверен, что сегодня Государственная Дума единогласно проголосует за денонсацию договора по открытому небу", - сказал Миронов.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
09:48
Рябков рассказал о процедуре денонсации Договора по открытому небу
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
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Вчера, 10:20
В Совфеде отложили обсуждение денонсации Договора по открытому небу
 
РоссияСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинЕвропаСШАПолитика
 
 
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