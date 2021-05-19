https://ria.ru/20210519/gosduma-1732902641.html

Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН

Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН - РИА Новости, 19.05.2021

Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает абсолютно правильным решение президента РФ о денонсации Договора по открытому небу, также он выразил... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:07

2021-05-19T10:07

2021-05-19T10:07

россия

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает абсолютно правильным решение президента РФ о денонсации Договора по открытому небу, также он выразил уверенность в том, что Госдума примет в третьем чтении данный законопроект."Сегодня рассматриваем законопроект о денонсации по открытому небу. Я напомню, что осенью прошлого года США в одностороннем порядке без каких-либо оснований и причин вышли из этого договора. Решение президента РФ, Верховного главнокомандующего, абсолютно правильно – зачем нам тогда быть в этом договоре и выполнять все его требования. В этой связи, уверен, что сегодня Государственная Дума единогласно проголосует за денонсацию договора по открытому небу", - сказал Миронов.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732899679.html

https://ria.ru/20210518/dogovor-1732753305.html

россия

европа

сша

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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, европа, сша, политика