https://ria.ru/20210519/germaniya-1733008348.html
Германия возобновит выдачу виз для россиян
Германия возобновит выдачу виз для россиян - РИА Новости, 19.05.2021
Германия возобновит выдачу виз для россиян
С 1 июня представительства Германии в России начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз, говорится на портале посольства ФРГ в Москве. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:58
2021-05-19T17:58
2021-05-19T18:53
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С 1 июня представительства Германии в России начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз, говорится на портале посольства ФРГ в Москве.Как уточнили в дипмиссии, визовый документ "не подразумевает возможности незамедлительного" прибытия в Германию — в стране по-прежнему действуют ограничения для туристов."Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения. Предполагается, что данная возможность позволит вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку", — пояснили в посольстве.Для подачи заявления необходимо соблюсти некоторые условия: до этого уже иметь визу сроком действия не менее двух лет и выданную одним из германских зарубежных представительств, срок ее действия должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года, цель поездки — не туристическая.Заявление можно будет подать через сервисно-визовый центр VisaMetric.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. Так, с 1 апреля разрешили полеты в Германию.
https://ria.ru/20210519/evrosoyuz-1732943687.html
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туризм, россия, германия, в мире
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
С 1 июня представительства Германии в России
начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз, говорится на портале посольства ФРГ в Москве
.
Как уточнили в дипмиссии, визовый документ "не подразумевает возможности незамедлительного" прибытия в Германию
— в стране по-прежнему действуют ограничения для туристов.
"Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения. Предполагается, что данная возможность позволит вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку", — пояснили в посольстве.
Для подачи заявления необходимо соблюсти некоторые условия: до этого уже иметь визу сроком действия не менее двух лет и выданную одним из германских зарубежных представительств, срок ее действия должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года, цель поездки — не туристическая.
Заявление можно будет подать через сервисно-визовый центр VisaMetric.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. Так, с 1 апреля разрешили полеты в Германию.