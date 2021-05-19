В бундестаге оценили возможный отказ от санкций по "Северному потоку — 2"
14:29 19.05.2021 (обновлено: 15:34 19.05.2021)
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. Если президент США Джо Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, это будет разумным решением, а не проявлением слабости, считает глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководства ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. При этом в Вашингтоне, по данным Axios, по-прежнему намерены не допустить ввода "Северного потока — 2" в эксплуатацию.
"Если президент США действительно решил отойти от <...> нарушающей международное право санкционной политики США против "Северного потока — 2", то я это весьма приветствую. Сама идея наложения санкций на управляющего директора компании, никак не связанной с США, которая строит полностью легальный трубопровод, сложно превзойти в дерзости", — заявил РИА Новости Эрнст.
Он подчеркнул, что политика санкций, с помощью которой Штаты отстаивают свои экономические интересы, неприемлема.
"Если Байден осознает это и захочет постепенно вернуть свою страну к поведению настоящего партнера, уважающего суверенитет своих союзников, напряженность в отношениях с Россией может ослабнуть", — уверен собеседник агентства.
По его словам, в решении глобальных проблем современности Европа и США зависят от Москвы "как от партнера".
"Прежде всего европейцы нуждаются также в тесном экономическом сотрудничестве с Россией", — заключил он.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.