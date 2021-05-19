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На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фото нацистов
На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фото нацистов - РИА Новости, 19.05.2021
На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фото нацистов
Пользователи пытались загрузить на сайт акции "Бессмертный полк онлайн" несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:42
2021-05-19T15:29
волонтеры победы
ольга амельченкова
бессмертный полк
технологии
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи пытались загрузить на сайт акции "Бессмертный полк онлайн" несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов, сообщила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.Амельченкова отметила, что для предотвращения подобных инцидентов нужно развивать историческое просвещение, поскольку в основе таких попыток лежит непонимание."Когда ты знаешь, что испытали герои Великой Отечественной войны, ты никогда в жизни не загрузишь рядом с фотографией героев фотографию нацистских преступников", — сказала она.По ее мнению, для распространения информации о Великой Отечественной войне необходимо использовать современные форматы, которые были бы интересны молодежи.Как уточнила сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева, данные злоумышленников уже передали СК.Она напомнила, что наказание за подобные выходки ужесточилось: виновным грозит до пяти лет лишения свободы по статье за реабилитацию нацизма, также их могут оштрафовать на сумму от трех до пяти миллионов рублей.Число желающих принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2021 году удвоилось — новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло примерно пяти миллионов человек. Онлайн-трансляция проводилась 9 и 15 мая. Запись доступна до 31 мая. По словам Цунаевой, традиционное шествие может состояться 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.В прошлом году оно не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия перевели его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, всего пользователи из разных стран подали примерно три миллиона заявок.СК по итогам прошлогоднего онлайн-шествия возбудил несколько уголовных дел против пользователей, загрузивших на портал фотографии нацистов. Большинство обвиняемых приговорили к штрафам, а житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
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волонтеры победы, ольга амельченкова, бессмертный полк, технологии, общество

На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фото нацистов

14:42 19.05.2021 (обновлено: 15:29 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМедиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн"
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи пытались загрузить на сайт акции "Бессмертный полк онлайн" несколько тысяч заявок с фотографиями нацистских преступников или героев мультфильмов, сообщила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Среди заблокированных были нацистские преступники — Геббельс, Гитлер и другие. Среди отклоненных заявок были также фотографии хулиганского плана, были герои различных мультиков, которых вместо героев Великой Отечественной войны загружали пользователи на "Бессмертный полк онлайн", — рассказала она на онлайн-конференции, посвященной итогам проекта "Бессмертный полк онлайн" — 2021 в МИА "Россия сегодня".

Амельченкова отметила, что для предотвращения подобных инцидентов нужно развивать историческое просвещение, поскольку в основе таких попыток лежит непонимание.
"Когда ты знаешь, что испытали герои Великой Отечественной войны, ты никогда в жизни не загрузишь рядом с фотографией героев фотографию нацистских преступников", — сказала она.
По ее мнению, для распространения информации о Великой Отечественной войне необходимо использовать современные форматы, которые были бы интересны молодежи.
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Как уточнила сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева, данные злоумышленников уже передали СК.
Она напомнила, что наказание за подобные выходки ужесточилось: виновным грозит до пяти лет лишения свободы по статье за реабилитацию нацизма, также их могут оштрафовать на сумму от трех до пяти миллионов рублей.
Число желающих принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2021 году удвоилось — новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло примерно пяти миллионов человек. Онлайн-трансляция проводилась 9 и 15 мая. Запись доступна до 31 мая. По словам Цунаевой, традиционное шествие может состояться 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.
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В прошлом году оно не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия перевели его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, всего пользователи из разных стран подали примерно три миллиона заявок.
СК по итогам прошлогоднего онлайн-шествия возбудил несколько уголовных дел против пользователей, загрузивших на портал фотографии нацистов. Большинство обвиняемых приговорили к штрафам, а житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
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