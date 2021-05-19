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"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах
"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах - РИА Новости, 20.05.2021
"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах
Юбилейный, тридцатый фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году пройдет сразу в четырех регионах: в Самарской и Челябинской областях, Ставропольском... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-19T22:53
2021-05-20T15:11
российская студенческая весна
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Юбилейный, тридцатый фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году пройдет сразу в четырех регионах: в Самарской и Челябинской областях, Ставропольском крае и в Татарстане, объявили на церемонии закрытия нынешнего фестиваля в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.Всероссийский фестиваль проходил в Нижнем Новгороде с 15 мая. В нем приняли участие более 3,5 тысячи студентов из 75 регионов России, которые проявили себя в 10 творческих направлениях."Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году примут четыре региона. В Самарской области пройдёт "Студвесна" для вузов, в Челябинской области - для профессиональных образовательных организаций. Кроме того, в Ставропольском крае пройдет фестиваль работающей молодежи и фестиваль для школьников "Российская школьная весна", а в Республике Татарстан состоится Студенческая весна стран СНГ", - объявили организаторы фестиваля.Фестиваль "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Мероприятие является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".
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российская студенческая весна, общество

"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах

22:53 19.05.2021 (обновлено: 15:11 20.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Российская студенческая весна"Фестиваль творческой молодежи "Российская студенческая весна" в Казани собрал более 3 тысяч студентов со всей России
Фестиваль творческой молодежи Российская студенческая весна в Казани собрал более 3 тысяч студентов со всей России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Российская студенческая весна"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Юбилейный, тридцатый фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году пройдет сразу в четырех регионах: в Самарской и Челябинской областях, Ставропольском крае и в Татарстане, объявили на церемонии закрытия нынешнего фестиваля в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийский фестиваль проходил в Нижнем Новгороде с 15 мая. В нем приняли участие более 3,5 тысячи студентов из 75 регионов России, которые проявили себя в 10 творческих направлениях.
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"Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году примут четыре региона. В Самарской области пройдёт "Студвесна" для вузов, в Челябинской области - для профессиональных образовательных организаций. Кроме того, в Ставропольском крае пройдет фестиваль работающей молодежи и фестиваль для школьников "Российская школьная весна", а в Республике Татарстан состоится Студенческая весна стран СНГ", - объявили организаторы фестиваля.
Фестиваль "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Мероприятие является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".
 
Российская студенческая веснаОбщество
 
 
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