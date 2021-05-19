https://ria.ru/20210519/festival-1733144622.html

"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах

"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах - РИА Новости, 20.05.2021

"Российская студенческая весна" пройдет в 2022 году сразу в 4 регионах

Юбилейный, тридцатый фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году пройдет сразу в четырех регионах: в Самарской и Челябинской областях, Ставропольском... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-19T22:53

2021-05-19T22:53

2021-05-20T15:11

российская студенческая весна

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Юбилейный, тридцатый фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году пройдет сразу в четырех регионах: в Самарской и Челябинской областях, Ставропольском крае и в Татарстане, объявили на церемонии закрытия нынешнего фестиваля в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.Всероссийский фестиваль проходил в Нижнем Новгороде с 15 мая. В нем приняли участие более 3,5 тысячи студентов из 75 регионов России, которые проявили себя в 10 творческих направлениях."Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" в 2022 году примут четыре региона. В Самарской области пройдёт "Студвесна" для вузов, в Челябинской области - для профессиональных образовательных организаций. Кроме того, в Ставропольском крае пройдет фестиваль работающей молодежи и фестиваль для школьников "Российская школьная весна", а в Республике Татарстан состоится Студенческая весна стран СНГ", - объявили организаторы фестиваля.Фестиваль "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Мероприятие является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20210519/spetsialnost-1732966331.html

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российская студенческая весна, общество