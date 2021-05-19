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Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении
Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021
Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении
Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал своими фаворитами конкурса в этом году Мальту и Францию. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:35
2021-05-19T22:35
2021-05-19T23:24
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РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал своими фаворитами конкурса в этом году Мальту и Францию."Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Также Францию", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о фаворитах конкурса.Говоря про песню "Je Me Casse" мальтийской конкурсантки Дестини Чукуньере, Лазарев отметил, что ему нравится посыл, кроме того, он считает ее "хорошим исполнителем".Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.
https://ria.ru/20210518/uchastniki-1732680732.html
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