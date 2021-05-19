Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210519/favority-1733046841.html
Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении
Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021
Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении
Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал своими фаворитами конкурса в этом году Мальту и Францию. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:35
2021-05-19T23:24
евровидение — 2021
евровидение-2021
россия
новости культуры
сергей лазарев
франция
роттердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155359/92/1553599216_0:0:2446:1375_1920x0_80_0_0_565f5a4aeeaad8b13fd1b626dbac1bed.jpg
РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал своими фаворитами конкурса в этом году Мальту и Францию."Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Также Францию", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о фаворитах конкурса.Говоря про песню "Je Me Casse" мальтийской конкурсантки Дестини Чукуньере, Лазарев отметил, что ему нравится посыл, кроме того, он считает ее "хорошим исполнителем".Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.
https://ria.ru/20210518/uchastniki-1732680732.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/manizha-1731211460.html
россия
франция
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155359/92/1553599216_0:0:2192:1643_1920x0_80_0_0_cf1de005b63b3fa457f0613951204f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2021, россия, новости культуры, сергей лазарев, франция, роттердам

Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении

22:35 19.05.2021 (обновлено: 23:24 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал своими фаворитами конкурса в этом году Мальту и Францию.
"Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Также Францию", — рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о фаворитах конкурса.
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 00:20
Российские участники Международного конкурса песни "Евровидение"
Говоря про песню "Je Me Casse" мальтийской конкурсантки Дестини Чукуньере, Лазарев отметил, что ему нравится посыл, кроме того, он считает ее "хорошим исполнителем".
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала исполнительница прошла в финал.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 16:12
Лазарев назвал причины будущего провала Манижи на "Евровидении"
 
Евровидение — 2021Евровидение-2021РоссияНовости культурыСергей ЛазаревФранцияРоттердам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
Лента новостейМолния