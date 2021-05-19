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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/evrosoyuz-1732943687.html
В ЕС разрешили въезд туристам с одобренными Брюсселем вакцинами
В ЕС разрешили въезд туристам с одобренными Брюсселем вакцинами - РИА Новости, 19.05.2021
В ЕС разрешили въезд туристам с одобренными Брюсселем вакцинами
Евросоюз ослабит ограничения на въезд из третьих стран, вводившиеся из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:15
2021-05-19T16:43
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Евросоюз ослабит ограничения на въезд из третьих стран, вводившиеся из-за пандемии коронавируса.Как заявил представитель Еврокомисии, Совет ЕС призвал страны-члены разрешить поездки иностранцам, которые вакцинировались одобренными Брюсселем препаратами.Также Евросоюз расширит список государств, для жителей которых будут открыты границы.Сейчас въезд в ЕС разрешен из восьми стран при условии взаимности: Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая.Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило четыре вакцины для применения членами ЕС: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson &amp; Johnson. Российский препарат "Спутник V" еще проходит экспертизу.В начале мая Еврокомиссия предложила ослабить ограничения с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах. Сообщалось, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.В ЕК отметили, что государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. В случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС по предложению ЕК должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.Еврокомиссия считает, что страны ЕС могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признание национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в Евросоюз.
https://ria.ru/20210514/kovid-pasporta-1732339610.html
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕС разрешили въезд туристам с одобренными Брюсселем вакцинами

13:15 19.05.2021 (обновлено: 16:43 19.05.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Евросоюз ослабит ограничения на въезд из третьих стран, вводившиеся из-за пандемии коронавируса.
Как заявил представитель Еврокомисии, Совет ЕС призвал страны-члены разрешить поездки иностранцам, которые вакцинировались одобренными Брюсселем препаратами.
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Также Евросоюз расширит список государств, для жителей которых будут открыты границы.
Сейчас въезд в ЕС разрешен из восьми стран при условии взаимности: Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило четыре вакцины для применения членами ЕС: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат "Спутник V" еще проходит экспертизу.
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В начале мая Еврокомиссия предложила ослабить ограничения с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах. Сообщалось, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.
В ЕК отметили, что государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. В случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС по предложению ЕК должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран.
Еврокомиссия считает, что страны ЕС могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признание национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в Евросоюз.
 
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