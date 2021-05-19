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Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России
Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России - РИА Новости, 19.05.2021
Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России
Окончательный отказ Украины от российской электроэнергии возможен лишь при синхронизации энергосистем Украины и Европы, а она запланирована на 2024 год,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:10
2021-05-19T07:10
дмитрий коптев
россия
владимир зеленский
украина
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Окончательный отказ Украины от российской электроэнергии возможен лишь при синхронизации энергосистем Украины и Европы, а она запланирована на 2024 год, рассказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет.Коптев отметил, что сейчас ни одна страна не сможет заменить РФ на рынке электроэнергии Украины. "Сезон холодов закончен, и украинская энергосистема балансируется без внешних поставок. Вообще запрет на импорт электроэнергии из России вводился уже несколько раз, и каждый раз чрезвычайные обстоятельства вынуждали Киев его отменять. Окончательно отказаться от российского электричества страна сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E)", - сказал эксперт.Он также подчеркнул, что назвать Украину одним из ключевых рынков экспорта российской электроэнергии нельзя "даже с большой натяжкой". "Россия экспортирует электроэнергию в Финляндию, Литву, Китай, Казахстан, Монголию, Грузию, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Норвегию и Южную Осетию. Крупнейший покупатель - Финляндия", - напомнил эксперт.
https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html
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дмитрий коптев, россия, владимир зеленский, украина, экономика

Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России

07:10 19.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПульт управления мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС) на площадке "Западно-Крымская" вблизи г. Саки в Крыму
Пульт управления мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС) на площадке Западно-Крымская вблизи г. Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Окончательный отказ Украины от российской электроэнергии возможен лишь при синхронизации энергосистем Украины и Европы, а она запланирована на 2024 год, рассказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет.
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Коптев отметил, что сейчас ни одна страна не сможет заменить РФ на рынке электроэнергии Украины. "Сезон холодов закончен, и украинская энергосистема балансируется без внешних поставок. Вообще запрет на импорт электроэнергии из России вводился уже несколько раз, и каждый раз чрезвычайные обстоятельства вынуждали Киев его отменять. Окончательно отказаться от российского электричества страна сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E)", - сказал эксперт.
"Для этого нужно, чтобы отсоединение от России и Белоруссии произошло в 2022 году. С украинской стороны высказывались опасения, что наличие долгосрочных контрактов на поставку российской энергии может помешать этому процессу. Очень похоже, что вся эта история с запретом импорта понадобилась ровно затем, чтобы предотвратить их подписание - никто не будет вступать в долгосрочные отношения с поставщиком, которому в любой момент могут перекрыть доступ на рынок", - добавил Коптев.
Он также подчеркнул, что назвать Украину одним из ключевых рынков экспорта российской электроэнергии нельзя "даже с большой натяжкой". "Россия экспортирует электроэнергию в Финляндию, Литву, Китай, Казахстан, Монголию, Грузию, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Норвегию и Южную Осетию. Крупнейший покупатель - Финляндия", - напомнил эксперт.
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Дмитрий КоптевРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаЭкономика
 
 
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