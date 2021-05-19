https://ria.ru/20210519/elektrichestvo-1732887831.html

Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России

Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России - РИА Новости, 19.05.2021

Эксперт объяснил, почему Украине не обойтись без электричества из России

Окончательный отказ Украины от российской электроэнергии возможен лишь при синхронизации энергосистем Украины и Европы, а она запланирована на 2024 год,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T07:10

2021-05-19T07:10

2021-05-19T07:10

дмитрий коптев

россия

владимир зеленский

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/136595/64/1365956472_0:211:2947:1868_1920x0_80_0_0_fa65e93bf04becca212cb331a1210f38.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Окончательный отказ Украины от российской электроэнергии возможен лишь при синхронизации энергосистем Украины и Европы, а она запланирована на 2024 год, рассказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет.Коптев отметил, что сейчас ни одна страна не сможет заменить РФ на рынке электроэнергии Украины. "Сезон холодов закончен, и украинская энергосистема балансируется без внешних поставок. Вообще запрет на импорт электроэнергии из России вводился уже несколько раз, и каждый раз чрезвычайные обстоятельства вынуждали Киев его отменять. Окончательно отказаться от российского электричества страна сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E)", - сказал эксперт.Он также подчеркнул, что назвать Украину одним из ключевых рынков экспорта российской электроэнергии нельзя "даже с большой натяжкой". "Россия экспортирует электроэнергию в Финляндию, Литву, Китай, Казахстан, Монголию, Грузию, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Норвегию и Южную Осетию. Крупнейший покупатель - Финляндия", - напомнил эксперт.

https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html

https://ria.ru/20210519/oshibka-1732882137.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий коптев, россия, владимир зеленский, украина, экономика