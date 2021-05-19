https://ria.ru/20210519/ekskursii-1733022269.html
На Кубани усилят безопасность детских экскурсий
На Кубани усилят безопасность детских экскурсий - РИА Новости, 19.05.2021
На Кубани усилят безопасность детских экскурсий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить безопасность детских экскурсий в период курортного сезона, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:57
2021-05-19T18:57
2021-05-19T19:17
туризм
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить безопасность детских экскурсий в период курортного сезона, сообщает администрация региона."В летний период на Кубани будут работать около 1,5 тысячи детских лагерей и санаториев. Они готовы принять около 400 тысяч наших главных отдыхающих – детей со всей России. В этом сезоне нам особенно важно обеспечить соблюдение всех требований Роспотребнадзора, не допустить вспышек заболеваемости. Нужно минимизировать пересечение детских групп с другими туристами - продумать дополнительные маршруты", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По данным властей региона, в летний период в крае будут работать 112 стационарных лагерей и санаториев, 990 пришкольных лагерей и 376 лагерей труда и отдыха. Учреждения уже начали принимать детей.Как отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, необходимо качественно решать вопросы заездов групп детей в здравницы: оперативно согласовывать маршруты их движения, выделять сопровождение.Кроме того, для обеспечения безопасности детей дополнительно задействуют 115 сотрудников отделов подразделений по делам несовершеннолетних, увеличат плотность нарядов ДПС в местах размещения детских лагерей.На сегодняшний день по инициативе главы края допустимую загрузку детских здравниц на Кубани увеличили до 75%. Оздоровление детей организуется при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Организованные группы могут принимать только здравницы, включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления. Гостиницам, не включенным в реестр, запрещено принимать детей из других регионов. Ограничение не распространяется на детей, приехавших в регион для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
https://ria.ru/20210518/kanikuly-1732779807.html
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туризм, россия, вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
поручил усилить безопасность детских экскурсий в период курортного сезона, сообщает администрация региона.
"В летний период на Кубани будут работать около 1,5 тысячи детских лагерей и санаториев. Они готовы принять около 400 тысяч наших главных отдыхающих – детей со всей России
. В этом сезоне нам особенно важно обеспечить соблюдение всех требований Роспотребнадзора
, не допустить вспышек заболеваемости. Нужно минимизировать пересечение детских групп с другими туристами - продумать дополнительные маршруты", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По данным властей региона, в летний период в крае будут работать 112 стационарных лагерей и санаториев, 990 пришкольных лагерей и 376 лагерей труда и отдыха. Учреждения уже начали принимать детей.
Как отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, необходимо качественно решать вопросы заездов групп детей в здравницы: оперативно согласовывать маршруты их движения, выделять сопровождение.
Кроме того, для обеспечения безопасности детей дополнительно задействуют 115 сотрудников отделов подразделений по делам несовершеннолетних, увеличат плотность нарядов ДПС в местах размещения детских лагерей.
На сегодняшний день по инициативе главы края допустимую загрузку детских здравниц на Кубани увеличили до 75%. Оздоровление детей организуется при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Организованные группы могут принимать только здравницы, включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления. Гостиницам, не включенным в реестр, запрещено принимать детей из других регионов. Ограничение не распространяется на детей, приехавших в регион для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
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