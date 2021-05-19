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Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования" - РИА Новости, 19.05.2021
Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Единый государственный экзамен "калькой с западных стандартов" и "насилием над детьми и самой идеей образования". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:49
2021-05-19T20:49
россия
петр толстой
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Единый государственный экзамен "калькой с западных стандартов" и "насилием над детьми и самой идеей образования".Так депутат прокомментировал итоги опроса, согласно которым почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ."ЕГЭ - неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования", - написал он в Telegram.По мнению Толстого, Россия должна пересмотреть подходы к образованию и перестать выпускать из школ "недоучек" и потакать западным трендам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/ege-1732287097.html
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россия, петр толстой, госдума рф, общество

Толстой назвал ЕГЭ "насилием над детьми и самой идеей образования"

20:49 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Единый государственный экзамен "калькой с западных стандартов" и "насилием над детьми и самой идеей образования".
Так депутат прокомментировал итоги опроса, согласно которым почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ.
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"ЕГЭ - неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования", - написал он в Telegram.
По мнению Толстого, Россия должна пересмотреть подходы к образованию и перестать выпускать из школ "недоучек" и потакать западным трендам.
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