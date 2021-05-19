Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/don-1732904533.html
МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН - РИА Новости, 19.05.2021
МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
МИД РФ просит Государственную думу принять закон о выходе России из Договора по открытому небу, заявил замглавы министерства Сергей Рябков. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:20
2021-05-19T10:32
сергей рябков
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_8d21206b75b3cebc6188d143ceb30e18.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МИД РФ просит Государственную думу принять закон о выходе России из Договора по открытому небу, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.После прихода к власти в США Джо Байдена появилась информация о возможном изменении позиции Вашингтона по участию в договоре, напомнил дипломат."Мы с учетом этого дали понять, сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало… Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает. Оснований для пересмотра нашей линии не видим. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения интересов безопасности РФ, необходимость обеспечения баланса наших интересов в вопросах европейской безопасности, просили бы вас, уважаемые депутаты Государственной думы, принять соответствующий закон", - сказал он, выступая на заседании в Госдуме.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_ef06be3afe63f885561921d3011e93bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф

МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН

10:20 19.05.2021 (обновлено: 10:32 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МИД РФ просит Государственную думу принять закон о выходе России из Договора по открытому небу, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
После прихода к власти в США Джо Байдена появилась информация о возможном изменении позиции Вашингтона по участию в договоре, напомнил дипломат.
"Мы с учетом этого дали понять, сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало… Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает. Оснований для пересмотра нашей линии не видим. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения интересов безопасности РФ, необходимость обеспечения баланса наших интересов в вопросах европейской безопасности, просили бы вас, уважаемые депутаты Государственной думы, принять соответствующий закон", - сказал он, выступая на заседании в Госдуме.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
Посмотреть
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
 
Сергей РябковРоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
10:00Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет
09:59Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"
09:56Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
09:54В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
Лента новостейМолния