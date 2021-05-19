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МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН

МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН - РИА Новости, 19.05.2021

МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН

МИД РФ просит Государственную думу принять закон о выходе России из Договора по открытому небу, заявил замглавы министерства Сергей Рябков. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:20

2021-05-19T10:20

2021-05-19T10:32

сергей рябков

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МИД РФ просит Государственную думу принять закон о выходе России из Договора по открытому небу, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.После прихода к власти в США Джо Байдена появилась информация о возможном изменении позиции Вашингтона по участию в договоре, напомнил дипломат."Мы с учетом этого дали понять, сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало… Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает. Оснований для пересмотра нашей линии не видим. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения интересов безопасности РФ, необходимость обеспечения баланса наших интересов в вопросах европейской безопасности, просили бы вас, уважаемые депутаты Государственной думы, принять соответствующий закон", - сказал он, выступая на заседании в Госдуме.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф