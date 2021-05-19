https://ria.ru/20210519/dokument-1733047300.html

СМИ: файлы о взрывах во Врбетице десять дней лежали у Земана без внимания

СМИ: файлы о взрывах во Врбетице десять дней лежали у Земана без внимания - РИА Новости, 19.05.2021

СМИ: файлы о взрывах во Врбетице десять дней лежали у Земана без внимания

Секретный документ контрразведки о том, что в организации взрывов на складах во Врбетице якобы участвовали агенты российских спецслужб, десять дней лежал у... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T22:40

2021-05-19T22:40

2021-05-19T22:46

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ПРАГА, 19 мая – РИА Новости. Секретный документ контрразведки о том, что в организации взрывов на складах во Врбетице якобы участвовали агенты российских спецслужб, десять дней лежал у президента Чехии Милоша Земана, но никто из сотрудников ему об этом не сообщил, написало вечером в среду пражское сетевое издание Deník N."Президент Земан говорил правду, когда утверждал, что о "деле Врбетице" узнал лишь 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека. Секретное сообщение Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) об участии РФ во взрывах во Врбетице хотя и пришло в Пражский град 10 днями ранее, но президент его не прочитал. Согласно нескольким источникам нашего издания, никто ему об этом не сказал", - написало издание.Секретное сообщение о том, что в организации взрывов во Врбетице якобы участвовали агенты российского ГРУ, пришло в Пражский град, как сообщает издание, 7 апреля, когда об этом получили информацию и избранные члены правительства. Однако, выступая с телеобращением к согражданам по этому поводу (26 апреля), Земан утверждал, что с сообщением о Врбетице ознакомился в субботу, 17 апреля, когда Бабиш и Гамачек информировали его о запланированной высылке 18 российских дипломатов."Как ныне выяснило наше издание, президент говорил правду. Сообщение от СБИ 7 апреля в Пражский град пришло, было зарегистрировано и уложено на положенное место, где президент берет сообщения для чтения – однако Земан его не прочел. Нашему изданию это подтвердили несколько детально знакомых с ситуацией в Пражском граде источников. По их словам, никто президенту об этом документе не сообщил", - написало издание.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/pushkov-1732741952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/lavrov-1732661254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/chekhiya-1732573038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, милош земан, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, москва, сша, в мире