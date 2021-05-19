Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/dogovor-1733040481.html
Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу
Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021
Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу
Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение и не выходить из Договора об открытом небе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:08
2021-05-19T21:08
россия
договор по открытому небу
госдума рф
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941112_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_467aa59f1f70f865d560fd2aad0a14e7.jpg
ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение и не выходить из Договора об открытом небе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.Ранее в среду депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали Договор по открытому небу, решение было принято единогласно."Великобритания разочарована решением России выйти из Договора по открытом небу после своего продолжающегося несоблюдения международных обязательств. Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами", - заявил представитель МИД Великобритании."Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно работать с другими подписантами", - подчеркнул он.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/odkb-1733031171.html
https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732913787.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_367d61f36ee086bf64f5758aeacb94e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор по открытому небу, госдума рф, владимир путин, сша

Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу

21:08 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение и не выходить из Договора об открытом небе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.
Ранее в среду депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали Договор по открытому небу, решение было принято единогласно.
Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19:46В мире
Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон создать новый договор
"Великобритания разочарована решением России выйти из Договора по открытом небу после своего продолжающегося несоблюдения международных обязательств. Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами", - заявил представитель МИД Великобритании.
"Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно работать с другими подписантами", - подчеркнул он.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.
В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
11:09
Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США
 
РоссияДоговор по открытому небуГосдума РФВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
Лента новостейМолния