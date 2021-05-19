https://ria.ru/20210519/dogovor-1733040481.html

Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу

Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021

Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу

Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение и не выходить из Договора об открытом небе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T21:08

2021-05-19T21:08

2021-05-19T21:08

россия

договор по открытому небу

госдума рф

владимир путин

сша

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ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение и не выходить из Договора об открытом небе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.Ранее в среду депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали Договор по открытому небу, решение было принято единогласно."Великобритания разочарована решением России выйти из Договора по открытом небу после своего продолжающегося несоблюдения международных обязательств. Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами", - заявил представитель МИД Великобритании."Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно работать с другими подписантами", - подчеркнул он.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/odkb-1733031171.html

https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732913787.html

россия

сша

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россия, договор по открытому небу, госдума рф, владимир путин, сша