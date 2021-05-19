Москва предложила помощь Баку и Еревану в демаркации границы
08:31 19.05.2021 (обновлено: 10:15 19.05.2021)
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ДУШАНБЕ, 19 мая — РИА Новости. Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы", — сказал дипломат.
По его словам, Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.
Минобороны Армении ранее сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, о чем конкретно шла речь.
Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
До того как там оказался российский контингент, стороны уточняли пункты расположения временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Жители населенных пунктов в этой местности считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.