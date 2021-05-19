https://ria.ru/20210519/chekhiya-1733007344.html

Чешский сенатор обвинил вице-премьера во лжи о поездке в Москву

Чешский сенатор обвинил вице-премьера во лжи о поездке в Москву - РИА Новости, 19.05.2021

Чешский сенатор обвинил вице-премьера во лжи о поездке в Москву

Чешский сенатор Вацлав Ласка прокомментировал результаты заседания комитета по международным делам сената, посвященнного обстоятельствам предполагавшейся, но... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:53

2021-05-19T17:53

2021-05-19T18:57

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ПРАГА, 19 мая — РИА Новости. Чешский сенатор Вацлав Ласка прокомментировал результаты заседания комитета по международным делам сената, посвященнного обстоятельствам предполагавшейся, но так и не состоявшейся поездки первого вице-премьера страны Яна Гамачека в Россию.На встречу также пригласили главу Минобороны Лубомира Метнара, директора военной разведки Яна Бероуна и экс-главу здравоохранения Яна Блатны — так как первый вице-премьер хотел договориться о поставках вакцины "Спутник V".Все участники совещания, кроме Ласки, отказались отвечать журналистам на вопросы."Подтверждено, что господин Гамачек хотел ехать в Москву, а его утверждение о том, что это был камуфляж, является лживым", — заявил сенатор.Первый вице-премьер Чехии 14 апреля рассказал о своей поездке в Россию — она была намечена на 19 апреля. Однако 17 апреля он вместе с премьером Андреем Бабишем выступили с заявлением о взрывах на складе с оружием во Врбетице в 2014 году.Чешские политики высказали недоумение, как чиновник собирался ехать в Москву, зная, что контрразведка и полиция подозревают в организации инцидента агентов российских спецслужб. В ответ Гамачек заявил, что сообщение о намерении посетить Россию было "камуфляжем" — оно должно было отвлечь внимание Москвы перед готовящимся обращением и высылке из Чехии российских дипломатов.В свою очередь, руководство Национального центра по борьбе с оргпреступностью по собственной инициативе начало 17 мая расследование обстоятельств несостоявшегося визита Гамачека в Россию. Проверяется возможность утечки секретных данных, а также возможное превышение служебных полномочий.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными. В Кремле отметили, что бездоказательные заявления нанесли чрезвычайный вред российско-чешским отношениям, и в целом расценили это как часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.На прошлой неделе Москва утвердила перечень недружественных государств. Пока что в нем значатся только две страны: США и Чехия. Но, как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, в дальнейшем список может быть пересмотрен по мере развития отношений с каждым конкретным государством. При этом все решения будет предварять глубокий анализ.

https://ria.ru/20210518/chekhiya-1732869644.html

https://ria.ru/20210518/chekhiya-1732728491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид чехии, москва, сша, россия, ян гамачек, сергей лавров, чехия, в мире