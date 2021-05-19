https://ria.ru/20210519/buryatiya-1732897632.html

Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии

Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии - РИА Новости, 19.05.2021

Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии

Юноша из Улан-Удэ, планировавший массовое убийство в техникуме и при подготовке взорвавший 15 бомб, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщается на... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:29

2021-05-19T09:29

2021-05-19T09:47

мвд бурятии

улан-удэ

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Юноша из Улан-Удэ, планировавший массовое убийство в техникуме и при подготовке взорвавший 15 бомб, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК по региону."Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч рублей с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Подготовку массового убийства молодой человек начал в ноябре 2018 года "после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей" на эту тему.Целью молодой человек выбрал один из техникумов Улан-Удэ, а в качестве оружия решил использовать радиоуправляемые бомбы и "огнестрел". В течение следующего года, готовясь к преступлению, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств. Во время одного из таких подрывов он уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.Кроме того, он купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва бомб."Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как своевременно был изобличен и задержан сотрудниками МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками УФСБ Бурятии", - добавляется в сообщении СК.Подчеркивается, что молодой человек признан вменяемым.

https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html

https://ria.ru/20210324/napadenie-1602599944.html

улан-удэ

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд бурятии, улан-удэ, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия