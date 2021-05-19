https://ria.ru/20210519/buryatiya-1732897632.html
Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии
Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии - РИА Новости, 19.05.2021
Готовивший нападение на техникум в Бурятии получил десять лет колонии
Юноша из Улан-Удэ, планировавший массовое убийство в техникуме и при подготовке взорвавший 15 бомб, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщается на... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:29
2021-05-19T09:29
2021-05-19T09:47
мвд бурятии
улан-удэ
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Юноша из Улан-Удэ, планировавший массовое убийство в техникуме и при подготовке взорвавший 15 бомб, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК по региону."Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч рублей с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Подготовку массового убийства молодой человек начал в ноябре 2018 года "после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей" на эту тему.Целью молодой человек выбрал один из техникумов Улан-Удэ, а в качестве оружия решил использовать радиоуправляемые бомбы и "огнестрел". В течение следующего года, готовясь к преступлению, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств. Во время одного из таких подрывов он уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.Кроме того, он купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва бомб."Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как своевременно был изобличен и задержан сотрудниками МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками УФСБ Бурятии", - добавляется в сообщении СК.Подчеркивается, что молодой человек признан вменяемым.
https://ria.ru/20200825/napadenie-1576289715.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд бурятии, улан-удэ, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Юноша из Улан-Удэ
, планировавший массовое убийство в техникуме и при подготовке взорвавший 15 бомб, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК
по региону.
"Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч рублей с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Подготовку массового убийства молодой человек начал в ноябре 2018 года "после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей" на эту тему.
Целью молодой человек выбрал один из техникумов Улан-Удэ, а в качестве оружия решил использовать радиоуправляемые бомбы и "огнестрел". В течение следующего года, готовясь к преступлению, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств. Во время одного из таких подрывов он уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.
"Также, подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека. Продолжая подготовку, он для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание", - добавляется в сообщении.
Кроме того, он купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва бомб.
"Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как своевременно был изобличен и задержан сотрудниками МВД Бурятии
во взаимодействии с сотрудниками УФСБ Бурятии", - добавляется в сообщении СК.
Подчеркивается, что молодой человек признан вменяемым.