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Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря
Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря - РИА Новости, 19.05.2021
Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря
Пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и Дагестан, сильный ветер прогнозируется и ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:34
2021-05-19T19:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и Дагестан, сильный ветер прогнозируется и ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областного МЧС, в Астрахани пыльная буря поднялась около 18:00 по местному времени (17:00 мск). Она пришла со стороны Калмыкии.По информации ведомства, сильный ветер до 15-20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью.Как отметили РИА Новости в пресс-службе губернатора Астраханской области, сообщений о ЧП не поступало.В Дагестане буря началась в 15:00 по местному времени."По республике проходит холодный северо-западный фронт, и ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до 30-35°) произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление, — сообщил РИА Новости начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.По его словам, буря прошла в Кизлярском и Тарумовском районах, после чего направилась в Махачкалу. В течение полутора-двху часов ветер стихнет и уйдет в южном направлении – в сторону городов Избербаш и Дербент.
https://ria.ru/20210516/pogoda-1732508903.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/burya-1732332166.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия

Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря

19:34 19.05.2021 (обновлено: 19:52 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Гирин / Перейти в фотобанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Павел Гирин
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ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и Дагестан, сильный ветер прогнозируется и ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областного МЧС, в Астрахани пыльная буря поднялась около 18:00 по местному времени (17:00 мск). Она пришла со стороны Калмыкии.
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По информации ведомства, сильный ветер до 15-20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе губернатора Астраханской области, сообщений о ЧП не поступало.
В Дагестане буря началась в 15:00 по местному времени.
"По республике проходит холодный северо-западный фронт, и ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до 30-35°) произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление, — сообщил РИА Новости начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.
По его словам, буря прошла в Кизлярском и Тарумовском районах, после чего направилась в Махачкалу. В течение полутора-двху часов ветер стихнет и уйдет в южном направлении – в сторону городов Избербаш и Дербент.
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