https://ria.ru/20210519/burya-1733029075.html

Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря

Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря - РИА Новости, 19.05.2021

Астраханскую область и Дагестан накрыла пыльная буря

Пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и Дагестан, сильный ветер прогнозируется и ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:34

2021-05-19T19:34

2021-05-19T19:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

астраханская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Пыльная буря накрыла несколько районов Астрахани и Дагестан, сильный ветер прогнозируется и ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областного МЧС, в Астрахани пыльная буря поднялась около 18:00 по местному времени (17:00 мск). Она пришла со стороны Калмыкии.По информации ведомства, сильный ветер до 15-20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью.Как отметили РИА Новости в пресс-службе губернатора Астраханской области, сообщений о ЧП не поступало.В Дагестане буря началась в 15:00 по местному времени."По республике проходит холодный северо-западный фронт, и ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до 30-35°) произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление, — сообщил РИА Новости начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.По его словам, буря прошла в Кизлярском и Тарумовском районах, после чего направилась в Махачкалу. В течение полутора-двху часов ветер стихнет и уйдет в южном направлении – в сторону городов Избербаш и Дербент.

https://ria.ru/20210516/pogoda-1732508903.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/burya-1732332166.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия