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Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума
Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума - РИА Новости, 19.05.2021
Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума
Биткоин упал в цене более чем в два раза с апрельского исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:30
2021-05-19T20:04
биткоин
экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Биткоин упал в цене более чем в два раза с апрельского исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему бирже Binance стоимость этой криптовалюты по состоянию на 16:13 мск сократилась на 29%, до 31,4 тысячи долларов. За сутки низшей точкой была отметка в 30 тысяч долларов ровно. Таких цифр биткоин достиг впервые с 25 января.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 29,8%, до 30 858 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Исторического максимума цена биткоина достигла 14 апреля — 64,9 тысячи долларов. Таким образом, после достижения этого рекорда стоимость криптовалюты упала в 2,1 раза.
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биткоин, экономика

Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума

16:30 19.05.2021 (обновлено: 20:04 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастник конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW
Участник конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Биткоин упал в цене более чем в два раза с апрельского исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему бирже Binance стоимость этой криптовалюты по состоянию на 16:13 мск сократилась на 29%, до 31,4 тысячи долларов. За сутки низшей точкой была отметка в 30 тысяч долларов ровно. Таких цифр биткоин достиг впервые с 25 января.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 29,8%, до 30 858 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Исторического максимума цена биткоина достигла 14 апреля — 64,9 тысячи долларов. Таким образом, после достижения этого рекорда стоимость криптовалюты упала в 2,1 раза.
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