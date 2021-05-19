https://ria.ru/20210519/bitkoin-1732988054.html

Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума

Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума - РИА Новости, 19.05.2021

Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума

Биткоин упал в цене более чем в два раза с апрельского исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:30

2021-05-19T16:30

2021-05-19T20:04

биткоин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251086_0:122:2962:1788_1920x0_80_0_0_3c3642134edce86c72eb9f9dc75f7914.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Биткоин упал в цене более чем в два раза с апрельского исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему бирже Binance стоимость этой криптовалюты по состоянию на 16:13 мск сократилась на 29%, до 31,4 тысячи долларов. За сутки низшей точкой была отметка в 30 тысяч долларов ровно. Таких цифр биткоин достиг впервые с 25 января.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 29,8%, до 30 858 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Исторического максимума цена биткоина достигла 14 апреля — 64,9 тысячи долларов. Таким образом, после достижения этого рекорда стоимость криптовалюты упала в 2,1 раза.

https://ria.ru/20210513/bitkoin-1732067671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика