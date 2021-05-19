https://ria.ru/20210519/bitkoin-1732889390.html

Цена биткоина впервые упала ниже уровня восьмого февраля

Цена биткоина впервые упала ниже уровня восьмого февраля - РИА Новости, 19.05.2021

Цена биткоина впервые упала ниже уровня восьмого февраля

Биткоин падает в цене на 14% за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T07:58

2021-05-19T07:58

2021-05-19T07:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

биткоин

москва

китай

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Биткоин падает в цене на 14% за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.48 мск падает в цене на 13,7%, до 39,26 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет до 39,28 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты, сообщило агентство Франс Пресс.Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, биткоин потерял уже почти 38% стоимости к этому рекорду.

https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, биткоин, москва, китай, экономика