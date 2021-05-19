https://ria.ru/20210519/bitkoin-1732889390.html
Цена биткоина впервые упала ниже уровня восьмого февраля
Цена биткоина впервые упала ниже уровня восьмого февраля - РИА Новости, 19.05.2021
Цена биткоина впервые упала ниже уровня восьмого февраля
Биткоин падает в цене на 14% за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:58
2021-05-19T07:58
2021-05-19T07:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
биткоин
москва
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Биткоин падает в цене на 14% за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.48 мск падает в цене на 13,7%, до 39,26 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет до 39,28 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты, сообщило агентство Франс Пресс.Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, биткоин потерял уже почти 38% стоимости к этому рекорду.
https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html
россия
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_010fc34f2e28a870407e14fb667535e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, биткоин, москва, китай, экономика