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СК Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета

СК Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета - РИА Новости, 19.05.2021

СК Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета под Барановичами в Брестской области, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:18

2021-05-19T17:18

2021-05-19T18:47

як-130

брестская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета под Барановичами в Брестской области, сообщила пресс-служба ведомства.По информации пресс-службы министерства обороны, ранее в среду под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. Вопреки появившейся в местных СМИ информации о падении самолета на жилой дом, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, он упал вне жилых домов. Иных жертв, а также разрушений нет, последствия крушения ликвидированы МЧС.Там отмечается, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Обстоятельства крушения устанавливаются.

брестская область

белоруссия

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2021

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як-130, брестская область, белоруссия, в мире