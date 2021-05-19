СК Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолета
Экипаж Як-130, выполняя полет, обнаружил техническую неисправность.
Экипаж Як-130, выполняя полет, обнаружил техническую неисправность.
Самолет потерпел крушение вблизи жилых домов в Барановичах.
Самолет потерпел крушение вблизи жилых домов в Барановичах.
Летчики катапультировались, однако выжить им не удалось.
Летчики катапультировались, однако выжить им не удалось.
Фрагменты потерпевшего крушение самолета Як-130 белорусских ВВС.
Фрагменты потерпевшего крушение самолета Як-130 белорусских ВВС.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства крушения боевой машины устанавливаются.
Обстоятельства крушения боевой машины устанавливаются.
Сотрудники СК и МВД на месте происшествия.
Сотрудники СК и МВД на месте происшествия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование на личный контроль и поручил оказать помощь семьям погибших.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование на личный контроль и поручил оказать помощь семьям погибших.
Экипаж Як-130, выполняя полет, обнаружил техническую неисправность.
Самолет потерпел крушение вблизи жилых домов в Барановичах.
Летчики катапультировались, однако выжить им не удалось.
Фрагменты потерпевшего крушение самолета Як-130 белорусских ВВС.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства крушения боевой машины устанавливаются.
Сотрудники СК и МВД на месте происшествия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование на личный контроль и поручил оказать помощь семьям погибших.