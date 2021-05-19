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В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях
В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях - РИА Новости, 19.05.2021
В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва спросить у президента США Джо Байдена о его негативных... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:23
2021-05-19T13:23
россия
сергей рябков
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва спросить у президента США Джо Байдена о его негативных высказываниях: главное не инцидент, а стратегическая стабильность.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, но "мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха".Журналист спросил, если встреча глав государств состоится, готов ли Путин забыть об обвинениях, которые прозвучали со стороны Байдена, или попросит обосновать свои слова."Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь идет о стратстабильности - это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе.
https://ria.ru/20210513/bayden-1732062653.html
https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731755764.html
россия
москва
сша
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россия, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире

В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях

13:23 19.05.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва спросить у президента США Джо Байдена о его негативных высказываниях: главное не инцидент, а стратегическая стабильность.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, но "мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 06:34
Экс-генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена
Журналист спросил, если встреча глав государств состоится, готов ли Путин забыть об обвинениях, которые прозвучали со стороны Байдена, или попросит обосновать свои слова.
"Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь идет о стратстабильности - это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.
Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 12:27
Лавров оценил идею встречи Путина и Байдена
 
РоссияСергей РябковДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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