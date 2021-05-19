https://ria.ru/20210519/bayden-1732945608.html

В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях

В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях - РИА Новости, 19.05.2021

В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва спросить у президента США Джо Байдена о его негативных... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:23

2021-05-19T13:23

2021-05-19T13:23

россия

сергей рябков

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728520383_0:224:3070:1951_1920x0_80_0_0_4e96115552ccd000cfc9e358e6afaa66.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва спросить у президента США Джо Байдена о его негативных высказываниях: главное не инцидент, а стратегическая стабильность.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, но "мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха".Журналист спросил, если встреча глав государств состоится, готов ли Путин забыть об обвинениях, которые прозвучали со стороны Байдена, или попросит обосновать свои слова."Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь идет о стратстабильности - это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе.

https://ria.ru/20210513/bayden-1732062653.html

https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731755764.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире