В Кремле рассказали, спросит ли Россия у Байдена о его высказываниях
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, готова ли Москва спросить у президента США Джо Байдена о его негативных высказываниях: главное не инцидент, а стратегическая стабильность.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, но "мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха".
Журналист спросил, если встреча глав государств состоится, готов ли Путин забыть об обвинениях, которые прозвучали со стороны Байдена, или попросит обосновать свои слова.
"Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь идет о стратстабильности - это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.
Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе.
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