https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html

Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле

Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле - РИА Новости, 19.05.2021

Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле

Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган не позволил журналистке расспросить его об израильско-палестинском конфликте. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:06

2021-05-19T11:06

2021-05-19T17:04

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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джо байден

биньямин нетаньяху

тель-авив

мичиган

хамас

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган не позволил журналистке расспросить его об израильско-палестинском конфликте.Одна из репортеров поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, "пока президент не уехал"."Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ", — ответил он, сразу подчеркнув, что это шутка.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3,7 тысячи ракет, из них 540 упали в самом анклаве. Около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.По информации американских СМИ, представители Белого дома в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свернуть военную операцию в секторе Газа. После этого он заявил, что до окончания боевых действий осталось "несколько дней". При этом ранее пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус сообщал, что израильтяне планируют наземную операцию в секторе Газа, но приказа пока не поступало.

https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html

https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html

тель-авив

мичиган

сша

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"Нет, только если вы встанете перед машиной" – Байден отказался отвечать на вопрос об Израиле Сидевшему за рулем Байдену вчера вечером попытались задать вопрос про Израиль - он ответил, что переедет спросившего на машине (добавил, что пошутил). "Нет, не можете, если только не встанете перед этой машиной, когда я даю газу... Я только шучу", - ответил он на вопрос, можно ли спросить про Израиль, и умчал. Это был тест-драйв нового электрокара Ford F–150 Lightning. 2021-05-19T11:06 true PT0M26S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ford motor, джо байден, биньямин нетаньяху, тель-авив, мичиган, хамас, сша, в мире