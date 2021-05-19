https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html
Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле
Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле - РИА Новости, 19.05.2021
Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле
Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган не позволил журналистке расспросить его об израильско-палестинском конфликте. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:06
2021-05-19T11:06
2021-05-19T17:04
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ford motor
джо байден
биньямин нетаньяху
тель-авив
мичиган
хамас
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732993180_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1ace6ecdc41db2c98ae2fc5a0308a005.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган не позволил журналистке расспросить его об израильско-палестинском конфликте.Одна из репортеров поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, "пока президент не уехал"."Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ", — ответил он, сразу подчеркнув, что это шутка.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3,7 тысячи ракет, из них 540 упали в самом анклаве. Около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.По информации американских СМИ, представители Белого дома в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свернуть военную операцию в секторе Газа. После этого он заявил, что до окончания боевых действий осталось "несколько дней". При этом ранее пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус сообщал, что израильтяне планируют наземную операцию в секторе Газа, но приказа пока не поступало.
https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html
https://ria.ru/20210513/bayden-1732086412.html
тель-авив
мичиган
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732993180_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_6219807a18c58fe30c547f99495b5aee.jpg
"Нет, только если вы встанете перед машиной" – Байден отказался отвечать на вопрос об Израиле
Сидевшему за рулем Байдену вчера вечером попытались задать вопрос про Израиль - он ответил, что переедет спросившего на машине (добавил, что пошутил). "Нет, не можете, если только не встанете перед этой машиной, когда я даю газу... Я только шучу", - ответил он на вопрос, можно ли спросить про Израиль, и умчал. Это был тест-драйв нового электрокара Ford F–150 Lightning.
2021-05-19T11:06
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ford motor, джо байден, биньямин нетаньяху, тель-авив, мичиган, хамас, сша, в мире