https://ria.ru/20210519/balkon-1733029487.html
В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон
В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон - РИА Новости, 19.05.2021
В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон
Конструкции балкона частично обрушилась на прохожего возле многоэтажного дома в Астрахани из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:38
2021-05-19T19:38
2021-05-19T20:58
наримановский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Конструкции балкона частично обрушилась на прохожего возле многоэтажного дома в Астрахани из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области.Ранее МЧС сообщал о пыльной буре и сильном ветре в Астрахани вечером в среду."Молодой человек шел возле дома и на него обрушились конструкции балкона. Парень 18 лет. Оторвалось это все из-за сильного ветра", - сообщили РИА Новости в минздраве.По словам собеседника агентства, молодой человек с травмами доставлен в больницу.Сильный ветер также повредил опору воздушной линии электропередачи в Астраханской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"."В результате ураганных порывов ветра, достигающих 30 метров в секунду, была повреждена одна из опор воздушной линии электропередачи 35 кВ в районе селе Биштубиновка Наримановского района Астраханской области. Ведутся восстановительные работы", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, дома частично подключены к резервной схеме электроснабжения.
https://ria.ru/20210519/peterburg-1732902017.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/proisshestvie-1728813426.html
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наримановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия