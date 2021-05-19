https://ria.ru/20210519/balkon-1733029487.html

В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон

В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон - РИА Новости, 19.05.2021

В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон

Конструкции балкона частично обрушилась на прохожего возле многоэтажного дома в Астрахани из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:38

2021-05-19T19:38

2021-05-19T20:58

наримановский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

астраханская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Конструкции балкона частично обрушилась на прохожего возле многоэтажного дома в Астрахани из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области.Ранее МЧС сообщал о пыльной буре и сильном ветре в Астрахани вечером в среду."Молодой человек шел возле дома и на него обрушились конструкции балкона. Парень 18 лет. Оторвалось это все из-за сильного ветра", - сообщили РИА Новости в минздраве.По словам собеседника агентства, молодой человек с травмами доставлен в больницу.Сильный ветер также повредил опору воздушной линии электропередачи в Астраханской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"."В результате ураганных порывов ветра, достигающих 30 метров в секунду, была повреждена одна из опор воздушной линии электропередачи 35 кВ в районе селе Биштубиновка Наримановского района Астраханской области. Ведутся восстановительные работы", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, дома частично подключены к резервной схеме электроснабжения.

https://ria.ru/20210519/peterburg-1732902017.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/proisshestvie-1728813426.html

наримановский район

астрахань

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наримановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия