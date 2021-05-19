https://ria.ru/20210519/aysberg-1732915843.html

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг - РИА Новости, 19.05.2021

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:20

2021-05-19T11:20

2021-05-19T13:20

земля

европейское космическое агентство

наука

антарктида

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.Согласно информации на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.

https://ria.ru/20200427/1570606433.html

земля

антарктида

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, европейское космическое агентство, антарктида