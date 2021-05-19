https://ria.ru/20210519/aysberg-1732915843.html
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг - РИА Новости, 19.05.2021
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:20
2021-05-19T11:20
2021-05-19T13:20
земля
европейское космическое агентство
наука
антарктида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732918262_0:79:1920:1159_1920x0_80_0_0_8f07aff7847da09abc6ca7a9f7bc2c2e.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.Согласно информации на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.
https://ria.ru/20200427/1570606433.html
земля
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732918262_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_0ca084c9a6540a0dee909521ff1cedb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, европейское космическое агентство, антарктида