Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210519/aysberg-1732915843.html
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг - РИА Новости, 19.05.2021
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:20
2021-05-19T13:20
земля
европейское космическое агентство
наука
антарктида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732918262_0:79:1920:1159_1920x0_80_0_0_8f07aff7847da09abc6ca7a9f7bc2c2e.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.Согласно информации на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.
https://ria.ru/20200427/1570606433.html
земля
антарктида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732918262_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_0ca084c9a6540a0dee909521ff1cedb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, европейское космическое агентство, антарктида

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

11:20 19.05.2021 (обновлено: 13:20 19.05.2021)
 
© Фото : Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESAСравнительные размеры острова Мальорка и айсберга А-76
Сравнительные размеры острова Мальорка и айсберга А-76 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.
Согласно информации на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.
Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.
Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.
Овцебыки на острове Врангеля - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля 2020, 05:51
Геоботаники спрогнозируют изменения климата в Арктике
 
НаукаЗемляЕвропейское космическое агентствоАнтарктида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
00:29Госдеп назвал суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2
Лента новостейМолния