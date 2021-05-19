https://ria.ru/20210519/avstraliya-1732915999.html

В Австралии провели эксгумацию по "самому загадочному делу"

В Австралии провели эксгумацию по "самому загадочному делу" - РИА Новости, 19.05.2021

В Австралии провели эксгумацию по "самому загадочному делу"

В Австралии полиция начала эксгумацию по "самому загадочному делу" в истории страны — убийству человека, чью личность не смогли определить за последние 70 лет,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:20

2021-05-19T11:20

2021-05-19T13:17

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Австралии полиция начала эксгумацию по "самому загадочному делу" в истории страны — убийству человека, чью личность не смогли определить за последние 70 лет, сообщил телеканал ABC.Тело неизвестного нашли 1 декабря 1948 года на пляже австралийского города Сомертона. Версии о том, кем этот человек мог быть, варьируются от шпиона времен холодной войны до брошенного любовника, а причиной смерти некоторые считают отравление. На месте его захоронения стоит надгробие с надписью: "Здесь покоится неизвестный человек, найденный на пляже Сомертона 1 декабря 1948 года".По данным телеканала, спустя несколько часов работы по эксгумации полиция обнаружила останки скелета. Считается, что теперь будет возможно составить ДНК-профиль погибшего, что поможет определить его личность и, возможно, найти родственников. Извлечь генетическую информацию будет не так просто: перед захоронением тело забальзамировали с помощью формальдегида, что могло разрушить большую часть макромолекул.Ранее полиция штата Южная Австралия опубликовала распоряжение генпрокурора об эксгумации тела по причине "большого общественного интереса".Как отметил ABC, этот случай считается "особенно загадочным" из-за большого количества улик: с вещей отрезаны все бирки, а на клочке бумаги написан отрывок из стихов Омара Хайяма "Тамам шуд", который переводится как "Все кончено". Полиция нашла также записку с номером телефона и несколькими буквами, которые посчитали шифром. Это и породило версии, что человек из Сомертона мог быть шпионом. Однако все усилия по расшифровке кода провалились.

https://ria.ru/20190204/1550339752.html

https://ria.ru/20170918/1505004505.html

южная австралия

австралия

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