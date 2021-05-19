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В Ереване назвали условие обсуждения демаркации границы с Азербайджаном

В Ереване назвали условие обсуждения демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.05.2021

В Ереване назвали условие обсуждения демаркации границы с Азербайджаном

Обсуждение демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном, предложенное РФ, можно будет начать только после вывода азербайджанских военных с армянской РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:35

2021-05-19T13:35

2021-05-19T13:35

ара айвазян

россия

никол пашинян

минобороны армении

сергей лавров

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ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Обсуждение демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном, предложенное РФ, можно будет начать только после вывода азербайджанских военных с армянской территории, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией."Восемнадцатого мая с российской стороны поступило предложение о начале работ о демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. В ответ армянская сторона подчеркнула необходимость вывода представителей ВС Азербайджана с суверенной территории Республики Армения до начала подобных работ. Лишь после этого будут созданы условия для таких обсуждений", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Григоряна.Секретарь Совбеза подчеркнул, что Ереван высоко оценивает действия РФ по содействию урегулированию ситуации в Сюникской области и готов продолжать тесное сотрудничество. При этом он отметил, что "полное сохранение территориальной целостности Республики Армения не может быть предметом обсуждения".Он считает, что действия азербайджанской стороны направлены "на невыполнение своих обязательств по заявлениям, сделанным лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/granitsa-1732898319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/aliev-1732752919.html

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азербайджан

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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире