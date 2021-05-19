https://ria.ru/20210519/arktika-1733004428.html
"Нам конец": британцы высказались о российской военной базе в Арктике
"Нам конец": британцы высказались о российской военной базе в Арктике - РИА Новости, 19.05.2021
"Нам конец": британцы высказались о российской военной базе в Арктике
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью об угрозе, якобы исходящей от российской авиабазы в Арктике. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:47
2021-05-19T17:47
2021-05-19T21:17
россия
северный ледовитый океан
земля франца-иосифа
северный морской путь
арктика
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали статью об угрозе, якобы исходящей от российской авиабазы в Арктике. Издание опубликовало материал о расположенной на Земле Франца-Иосифа авиабазе Нагурское. В статье также отмечается, что Москва подала в ООН заявку на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Кроме того, авторы публикации обратили внимание на планы России ввести ограничительные меры для иностранных судов на Северном морском пути и обязать их назначать лоцманов при проходке по маршруту от Норвегии до Тихого океана. Читатели газеты сочли доводы журналистов о "российской угрозе" неубедительными."Русские значительно ближе к Арктике, чем мы к Гибралтару. Чего же мы на него претендуем?" — поинтересовался andrews mate geoff. "Слушайте, это русские территориальные воды, и они принадлежат России!" — прокомментировал lorraine2222 и добавил, что аналогичные права на свои воды имеют и США. "Шокирующая новость: русские строят военную базу на своей земле! Ну все, нам конец!" — прокомментировал NoobStick. Пользователь The Redeemer не согласился с мнением о том, что Россия стремится завоевать чужие территории. "Представьте себе — 11 часовых поясов! Когда солнце у них садится на западе, оно уже начинает вставать на востоке", — написал он. По его мнению, России и так хватает земли."Байден со всем этим разберется. Правда, если разбирательство займет не больше 15 минут. Потом он просто заснет!" — пошутил Pusser1975. "Вы думаете, Джо Байдена эта военная активность как-то трогает? Я слышал, что главная забота его секретной службы — не дать ему умереть в туалете", — написал wdc230uk. "База отлично расположена: рядом с Россией и никаких соседей поблизости!" — написал iLoveBacon. "А мне кажется, русские просто любят холод!" — пошутил Pinus elliottii. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210519/rossiya-1732884260.html
https://ria.ru/20210501/yapontsy-1730844606.html
россия
северный ледовитый океан
земля франца-иосифа
арктика
великобритания
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный ледовитый океан, земля франца-иосифа, северный морской путь, арктика, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
прокомментировали статью об угрозе, якобы исходящей от российской авиабазы в Арктике
.
Издание опубликовало материал о расположенной на Земле Франца-Иосифа
авиабазе Нагурское. В статье также отмечается, что Москва подала в ООН
заявку на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане
. Кроме того, авторы публикации обратили внимание на планы России
ввести ограничительные меры для иностранных судов на Северном морском пути и обязать их назначать лоцманов при проходке по маршруту от Норвегии
до Тихого океана
.
Читатели газеты сочли доводы журналистов о "российской угрозе" неубедительными.
"Русские значительно ближе к Арктике, чем мы к Гибралтару
. Чего же мы на него претендуем?" — поинтересовался andrews mate geoff.
"Слушайте, это русские территориальные воды, и они принадлежат России!" — прокомментировал lorraine2222 и добавил, что аналогичные права на свои воды имеют и США
.
"Шокирующая новость: русские строят военную базу на своей земле! Ну все, нам конец!" — прокомментировал NoobStick.
Пользователь The Redeemer не согласился с мнением о том, что Россия стремится завоевать чужие территории.
"Представьте себе — 11 часовых поясов! Когда солнце у них садится на западе, оно уже начинает вставать на востоке", — написал он. По его мнению, России и так хватает земли.
"Байден со всем этим разберется. Правда, если разбирательство займет не больше 15 минут. Потом он просто заснет!" — пошутил Pusser1975.
"Вы думаете, Джо Байдена
эта военная активность как-то трогает? Я слышал, что главная забота его секретной службы — не дать ему умереть в туалете", — написал wdc230uk.
"База отлично расположена: рядом с Россией и никаких соседей поблизости!" — написал iLoveBacon.
"А мне кажется, русские просто любят холод!" — пошутил Pinus elliottii.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>