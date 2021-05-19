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В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"

В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" - РИА Новости, 19.05.2021

В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"

Две ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в этом году, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:14

2021-05-19T03:14

2021-05-19T03:14

россия

алексей варочко

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Две ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в этом году, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок.Согласно материалам, транспортировка двух ракет "Ангара-А5" вместе с разгонными блоками "Персей" и головными обтекателями намечается, соответственно, во втором и четвертом кварталах 2021 года.Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с макетами космических аппаратов. Третий пуск "Ангары-А5" также с макетом намечается в третьем квартале 2021 года.Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

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россия, алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, москва