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В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" - РИА Новости, 19.05.2021
В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
Две ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в этом году, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:14
2021-05-19T03:14
россия
алексей варочко
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Две ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в этом году, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок.Согласно материалам, транспортировка двух ракет "Ангара-А5" вместе с разгонными блоками "Персей" и головными обтекателями намечается, соответственно, во втором и четвертом кварталах 2021 года.Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с макетами космических аппаратов. Третий пуск "Ангары-А5" также с макетом намечается в третьем квартале 2021 года.Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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россия, алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, москва

В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"

03:14 19.05.2021
 
© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Две ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в этом году, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок.
Согласно материалам, транспортировка двух ракет "Ангара-А5" вместе с разгонными блоками "Персей" и головными обтекателями намечается, соответственно, во втором и четвертом кварталах 2021 года.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с макетами космических аппаратов. Третий пуск "Ангары-А5" также с макетом намечается в третьем квартале 2021 года.
Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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