https://ria.ru/20210519/aborigeny-1732832098.html

"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды

"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды - РИА Новости, 19.05.2021

"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды

Представители малочисленных коренных народов Севера отстаивают право на добычу рыбы на Колыме на льготных условиях. Раньше для этого требовалось только... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:00

2021-05-19T08:00

2021-05-19T10:21

ассоциация коренных народов

михаил мишустин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

магадан

магаданская область

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Представители малочисленных коренных народов Севера отстаивают право на добычу рыбы на Колыме на льготных условиях. Раньше для этого требовалось только разрешение местного отделения Росрыболовства. Теперь многое изменилось. Одно из спорных нововведений — заниматься традиционным промыслом могут только пять национальностей. Кому и какие это создает проблемы — в материале РИА Новости.Новые правилаВ апреле вступили в силу приказы Минсельхоза и Росрыболовства, касающиеся новых правил традиционного промысла. Представители малочисленных коренных народов Севера (КМНС) Магаданской области переменам не рады.Официально область населена ительменами, коряками, чуванцами, эвенами (ламутами), юкагирами. Они живут в Хасынском, Северо-Эвенском, Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Тенькинском городских округах — традиционных для коренных народов. Перечень утвержден распоряжением правительства № 631-р в 2009-м."По документам у нас во всей области — пять национальностей. На деле — 15, всего — 6,3 тысячи человек. Причем живут люди не только на территориях, перечисленных в распоряжении 631-р", — объясняет Станислав Манига, председатель общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.Теперь те, кого нет в официальных списках, не смогут рыбачить на льготных условиях. Около двух тысяч человек лишились работы, которой занимались испокон веков."Я и мои близкие в том числе, — возмущается Манига. — Ситуация абсурдная. Мы хоть и эвены, но ни на что рассчитывать не можем, ведь живем в Магадане — городе, который не входит в список традиционных мест обитания малочисленных народов"."Там ни души"Прежде чем выйти на промысел, представитель КМНС должен получить разрешение. Процедура довольно простая: нужно явиться с паспортом в территориальное Росрыболовство."Документы приносим не по отдельности, а сразу от родовых общин — их по всей области шестнадцать. Раньше не было привязки ни к конкретным национальностям, ни к месту жительства, — говорит Манига. — Каждой весной в нашем Охотском территориальном управлении проводят комиссию на предоставление доступа к водным биоресурсам. Устанавливают квоты для коренных народов. На промысел выходим в конце июня — на специально отведенные участки".Заявку подают за год до начала сезона. Документы оформляют на ловлю лососевых, морских зверей (ларгу, лахтака, кольчатую нерпу), морские виды рыб (корюшку, мойву, камбалу). На 2021-й одобрили промысел только последних — на каждого члена семьи около трехсот килограммов.Причем определили гораздо меньше мест традиционного проживания — от каждого муниципального образования всего один-два поселка. Например, от Тенькинского городского округа — только село Оротук. Местные жители и администрация с 2009-го борются за расширение списка мест традиционного проживания КМНС. Станислав признается — запрет на промысел сильно бьет по качеству жизни. Сам он зарабатывает на резьбе по кости, старший сын — оленевод. "Рыба — основа нашего рациона. А возможность покупать ее в магазине есть не у всех", — добавляет Манига.Угроза конфликтаМестные уверены, что сложившаяся ситуация не только негативно скажется на здоровье людей, но и приведет к межнациональной розни. "Я из орочей и с родней оказалась за бортом. Рыбу мы коптим, солим, заготавливаем икру из поколения в поколение. Где справедливость?" — разводит руками Ирина из Ольского городского округа.Люди писали в инстанции, в Сети опубликовали петицию — сейчас под ней уже около двух тысяч подписей. На стороне КМНС и региональные власти. Правительство Магаданской области обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей с инициативой дополнить список меньшинств, живущих на Колыме, включив в него чукчей, орочей, камчадалов и эскимосов.В конце апреля губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с замминистра сельского хозяйства Максимом Увайдовым объяснил, что нововведения ощутимо ударили по коренным жителям Колымы. "Нашим людям нужна стабильность, чтобы планировать, строить будущее, развиваться", — подчеркнул он.Руководитель управления нацполитики Министерства внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области Наталья Штумпф в комментарии РИА Новости сообщила, что областное правительство добивается разрешения на промысел для людей независимо от того, в какой части области они проживают. Обращения с просьбой рассмотреть это предложение направили в Минсельхоз и Росрыболовство."Хотелось бы получить доступ к биоресурсам и ессейским якутам. Они не относятся к малочисленным народам, поскольку в стране их больше 50 тысяч. Однако на уровне области их к таковым причислили — люди поколениями ведут здесь традиционный образ жизни", — объясняет Штумпф.Единый реестрВ пресс-службе Росрыболовства заявили, что стараются упростить процедуру получения разрешения. К примеру, по новым правилам, прежде чем подавать заявку, надо заверить копии документов у нотариуса. Этот пункт вызвал недовольство у рыбаков — многим не по силам оплачивать такие услуги. В ведомстве отметили, что подготовили поправки в приказ Минсельхоза для исключения этого требования.Кроме того, уже скоро отпадет необходимость обращаться с заявлением в местное отделение Росрыболовства: в 2022-м заработает единый реестр КМНС. Постановление о его создании в сентябре подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пользоваться льготами смогут все, кто есть в перечне. По данным Федерального агентства по делам национальностей, это более 250 тысяч человек.Он уверен — если проблему не решить оперативно, прокормиться и свести концы с концами будет крайне сложно.

https://ria.ru/20190809/1557266540.html

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация коренных народов, михаил мишустин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), магадан, магаданская область, общество