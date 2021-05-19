Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/aborigeny-1732832098.html
"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды
"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды - РИА Новости, 19.05.2021
"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды
Представители малочисленных коренных народов Севера отстаивают право на добычу рыбы на Колыме на льготных условиях. Раньше для этого требовалось только... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:00
2021-05-19T10:21
ассоциация коренных народов
михаил мишустин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
магадан
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732843727_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_363a0c791cc23c17724154fd82dd2fe4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Представители малочисленных коренных народов Севера отстаивают право на добычу рыбы на Колыме на льготных условиях. Раньше для этого требовалось только разрешение местного отделения Росрыболовства. Теперь многое изменилось. Одно из спорных нововведений — заниматься традиционным промыслом могут только пять национальностей. Кому и какие это создает проблемы — в материале РИА Новости.Новые правилаВ апреле вступили в силу приказы Минсельхоза и Росрыболовства, касающиеся новых правил традиционного промысла. Представители малочисленных коренных народов Севера (КМНС) Магаданской области переменам не рады.Официально область населена ительменами, коряками, чуванцами, эвенами (ламутами), юкагирами. Они живут в Хасынском, Северо-Эвенском, Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Тенькинском городских округах — традиционных для коренных народов. Перечень утвержден распоряжением правительства № 631-р в 2009-м."По документам у нас во всей области — пять национальностей. На деле — 15, всего — 6,3 тысячи человек. Причем живут люди не только на территориях, перечисленных в распоряжении 631-р", — объясняет Станислав Манига, председатель общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.Теперь те, кого нет в официальных списках, не смогут рыбачить на льготных условиях. Около двух тысяч человек лишились работы, которой занимались испокон веков."Я и мои близкие в том числе, — возмущается Манига. — Ситуация абсурдная. Мы хоть и эвены, но ни на что рассчитывать не можем, ведь живем в Магадане — городе, который не входит в список традиционных мест обитания малочисленных народов"."Там ни души"Прежде чем выйти на промысел, представитель КМНС должен получить разрешение. Процедура довольно простая: нужно явиться с паспортом в территориальное Росрыболовство."Документы приносим не по отдельности, а сразу от родовых общин — их по всей области шестнадцать. Раньше не было привязки ни к конкретным национальностям, ни к месту жительства, — говорит Манига. — Каждой весной в нашем Охотском территориальном управлении проводят комиссию на предоставление доступа к водным биоресурсам. Устанавливают квоты для коренных народов. На промысел выходим в конце июня — на специально отведенные участки".Заявку подают за год до начала сезона. Документы оформляют на ловлю лососевых, морских зверей (ларгу, лахтака, кольчатую нерпу), морские виды рыб (корюшку, мойву, камбалу). На 2021-й одобрили промысел только последних — на каждого члена семьи около трехсот килограммов.Причем определили гораздо меньше мест традиционного проживания — от каждого муниципального образования всего один-два поселка. Например, от Тенькинского городского округа — только село Оротук. Местные жители и администрация с 2009-го борются за расширение списка мест традиционного проживания КМНС. Станислав признается — запрет на промысел сильно бьет по качеству жизни. Сам он зарабатывает на резьбе по кости, старший сын — оленевод. "Рыба — основа нашего рациона. А возможность покупать ее в магазине есть не у всех", — добавляет Манига.Угроза конфликтаМестные уверены, что сложившаяся ситуация не только негативно скажется на здоровье людей, но и приведет к межнациональной розни. "Я из орочей и с родней оказалась за бортом. Рыбу мы коптим, солим, заготавливаем икру из поколения в поколение. Где справедливость?" — разводит руками Ирина из Ольского городского округа.Люди писали в инстанции, в Сети опубликовали петицию — сейчас под ней уже около двух тысяч подписей. На стороне КМНС и региональные власти. Правительство Магаданской области обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей с инициативой дополнить список меньшинств, живущих на Колыме, включив в него чукчей, орочей, камчадалов и эскимосов.В конце апреля губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с замминистра сельского хозяйства Максимом Увайдовым объяснил, что нововведения ощутимо ударили по коренным жителям Колымы. "Нашим людям нужна стабильность, чтобы планировать, строить будущее, развиваться", — подчеркнул он.Руководитель управления нацполитики Министерства внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области Наталья Штумпф в комментарии РИА Новости сообщила, что областное правительство добивается разрешения на промысел для людей независимо от того, в какой части области они проживают. Обращения с просьбой рассмотреть это предложение направили в Минсельхоз и Росрыболовство."Хотелось бы получить доступ к биоресурсам и ессейским якутам. Они не относятся к малочисленным народам, поскольку в стране их больше 50 тысяч. Однако на уровне области их к таковым причислили — люди поколениями ведут здесь традиционный образ жизни", — объясняет Штумпф.Единый реестрВ пресс-службе Росрыболовства заявили, что стараются упростить процедуру получения разрешения. К примеру, по новым правилам, прежде чем подавать заявку, надо заверить копии документов у нотариуса. Этот пункт вызвал недовольство у рыбаков — многим не по силам оплачивать такие услуги. В ведомстве отметили, что подготовили поправки в приказ Минсельхоза для исключения этого требования.Кроме того, уже скоро отпадет необходимость обращаться с заявлением в местное отделение Росрыболовства: в 2022-м заработает единый реестр КМНС. Постановление о его создании в сентябре подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пользоваться льготами смогут все, кто есть в перечне. По данным Федерального агентства по делам национальностей, это более 250 тысяч человек.Он уверен — если проблему не решить оперативно, прокормиться и свести концы с концами будет крайне сложно.
https://ria.ru/20190809/1557266540.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732843727_311:379:2534:2047_1920x0_80_0_0_12c0b4618d507ba241fe00e36fa18dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ассоциация коренных народов, михаил мишустин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), магадан, магаданская область, общество

"Все к этому идет": коренные народы Севера могут рассориться из-за еды

08:00 19.05.2021 (обновлено: 10:21 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкРыбак вытаскивает из сети рыбу
Рыбак вытаскивает из сети рыбу - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Представители малочисленных коренных народов Севера отстаивают право на добычу рыбы на Колыме на льготных условиях. Раньше для этого требовалось только разрешение местного отделения Росрыболовства. Теперь многое изменилось. Одно из спорных нововведений — заниматься традиционным промыслом могут только пять национальностей. Кому и какие это создает проблемы — в материале РИА Новости.

Новые правила

В апреле вступили в силу приказы Минсельхоза и Росрыболовства, касающиеся новых правил традиционного промысла. Представители малочисленных коренных народов Севера (КМНС) Магаданской области переменам не рады.
Официально область населена ительменами, коряками, чуванцами, эвенами (ламутами), юкагирами. Они живут в Хасынском, Северо-Эвенском, Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Тенькинском городских округах — традиционных для коренных народов. Перечень утвержден распоряжением правительства № 631-р в 2009-м.
© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в фотобанк
Вид на город Магадан
"По документам у нас во всей области — пять национальностей. На деле — 15, всего — 6,3 тысячи человек. Причем живут люди не только на территориях, перечисленных в распоряжении 631-р", — объясняет Станислав Манига, председатель общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.
Теперь те, кого нет в официальных списках, не смогут рыбачить на льготных условиях. Около двух тысяч человек лишились работы, которой занимались испокон веков.
"Я и мои близкие в том числе, — возмущается Манига. — Ситуация абсурдная. Мы хоть и эвены, но ни на что рассчитывать не можем, ведь живем в Магадане — городе, который не входит в список традиционных мест обитания малочисленных народов".
© Фото предоставил Станислав МанигаСтанислав Манига
Станислав Манига - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото предоставил Станислав Манига
Станислав Манига

"Там ни души"

Прежде чем выйти на промысел, представитель КМНС должен получить разрешение. Процедура довольно простая: нужно явиться с паспортом в территориальное Росрыболовство.
"Документы приносим не по отдельности, а сразу от родовых общин — их по всей области шестнадцать. Раньше не было привязки ни к конкретным национальностям, ни к месту жительства, — говорит Манига. — Каждой весной в нашем Охотском территориальном управлении проводят комиссию на предоставление доступа к водным биоресурсам. Устанавливают квоты для коренных народов. На промысел выходим в конце июня — на специально отведенные участки".
Заявку подают за год до начала сезона. Документы оформляют на ловлю лососевых, морских зверей (ларгу, лахтака, кольчатую нерпу), морские виды рыб (корюшку, мойву, камбалу). На 2021-й одобрили промысел только последних — на каждого члена семьи около трехсот килограммов.
© РИА Новости / Андрей ЗимаРаздел лососевых
Раздел лососевых - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Андрей Зима
Раздел лососевых
Причем определили гораздо меньше мест традиционного проживания — от каждого муниципального образования всего один-два поселка. Например, от Тенькинского городского округа — только село Оротук.

"Но чиновники не учитывают, что сейчас там ни души, — рассказывает Станислав. — В прошлом году Оротук полностью расселили. Людей отправили в Усть-Омчуг, а его в перечне нет".

Местные жители и администрация с 2009-го борются за расширение списка мест традиционного проживания КМНС. Станислав признается — запрет на промысел сильно бьет по качеству жизни. Сам он зарабатывает на резьбе по кости, старший сын — оленевод.
© Фото предоставил Станислав МанигаОленеводы Магаданской области
Оленеводы Магаданской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото предоставил Станислав Манига
Оленеводы Магаданской области
"Рыба — основа нашего рациона. А возможность покупать ее в магазине есть не у всех", — добавляет Манига.

Угроза конфликта

Местные уверены, что сложившаяся ситуация не только негативно скажется на здоровье людей, но и приведет к межнациональной розни. "Я из орочей и с родней оказалась за бортом. Рыбу мы коптим, солим, заготавливаем икру из поколения в поколение. Где справедливость?" — разводит руками Ирина из Ольского городского округа.
Люди писали в инстанции, в Сети опубликовали петицию — сейчас под ней уже около двух тысяч подписей. На стороне КМНС и региональные власти. Правительство Магаданской области обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей с инициативой дополнить список меньшинств, живущих на Колыме, включив в него чукчей, орочей, камчадалов и эскимосов.
В конце апреля губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с замминистра сельского хозяйства Максимом Увайдовым объяснил, что нововведения ощутимо ударили по коренным жителям Колымы. "Нашим людям нужна стабильность, чтобы планировать, строить будущее, развиваться", — подчеркнул он.
© РИА Новости / Андрей ЗимаОтделение икры от пленки на побережье Беренгова моря
Отделение икры от пленки на побережье Беренгова моря - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Андрей Зима
Отделение икры от пленки на побережье Беренгова моря
Руководитель управления нацполитики Министерства внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области Наталья Штумпф в комментарии РИА Новости сообщила, что областное правительство добивается разрешения на промысел для людей независимо от того, в какой части области они проживают. Обращения с просьбой рассмотреть это предложение направили в Минсельхоз и Росрыболовство.
"Хотелось бы получить доступ к биоресурсам и ессейским якутам. Они не относятся к малочисленным народам, поскольку в стране их больше 50 тысяч. Однако на уровне области их к таковым причислили — люди поколениями ведут здесь традиционный образ жизни", — объясняет Штумпф.

Единый реестр

В пресс-службе Росрыболовства заявили, что стараются упростить процедуру получения разрешения. К примеру, по новым правилам, прежде чем подавать заявку, надо заверить копии документов у нотариуса. Этот пункт вызвал недовольство у рыбаков — многим не по силам оплачивать такие услуги. В ведомстве отметили, что подготовили поправки в приказ Минсельхоза для исключения этого требования.
Праздник День оленевода в Салехарде - РИА Новости, 1920, 09.08.2019
9 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
"Детство прошло в стаде". Как коренные народы выживают на Крайнем Севере
Кроме того, уже скоро отпадет необходимость обращаться с заявлением в местное отделение Росрыболовства: в 2022-м заработает единый реестр КМНС. Постановление о его создании в сентябре подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пользоваться льготами смогут все, кто есть в перечне. По данным Федерального агентства по делам национальностей, это более 250 тысяч человек.

"Надеемся, до лета все вернется на места, — говорит Станислав Манига. — Регион нас очень поддерживает. Важно, чтобы и федеральные власти среагировали".

Он уверен — если проблему не решить оперативно, прокормиться и свести концы с концами будет крайне сложно.
 
Ассоциация коренных народовМихаил МишустинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)МагаданМагаданская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
10:00Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет
09:59Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"
09:56Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
09:54В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
Лента новостейМолния