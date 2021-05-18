https://ria.ru/20210518/zvon-1732729405.html

Названы болезни, на которые указывает звон в ушах

Названы болезни, на которые указывает звон в ушах

Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал "Пятому каналу", что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T02:28

2021-05-18T02:28

2021-05-18T02:28

александр евдокимов

россия

диабет

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал "Пятому каналу", что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.По его словам, наиболее частая причина появления этих симптомов — ЛОР-патология.Другие вероятные причины звона и шума в ушах связаны с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника, высказался медик.Евдокимов подчеркнул, что также шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.При появлении проблемы в первую очередь невролог посоветовал измерить артериальное давление, поскольку шум или звон могут проявиться при его повышении или снижении.

https://ria.ru/20210504/nos-1731049623.html

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2021

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александр евдокимов, россия, диабет, здоровье, общество