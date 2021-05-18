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Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал "Пятому каналу", что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T02:28
2021-05-18T02:28
александр евдокимов
россия
диабет
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал "Пятому каналу", что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.По его словам, наиболее частая причина появления этих симптомов — ЛОР-патология.Другие вероятные причины звона и шума в ушах связаны с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника, высказался медик.Евдокимов подчеркнул, что также шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.При появлении проблемы в первую очередь невролог посоветовал измерить артериальное давление, поскольку шум или звон могут проявиться при его повышении или снижении.
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александр евдокимов, россия, диабет, здоровье, общество

Названы болезни, на которые указывает звон в ушах

02:28 18.05.2021
 
© Depositphotos / imagepointfrПроверка слуха
Проверка слуха - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / imagepointfr
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал "Пятому каналу", что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.
По его словам, наиболее частая причина появления этих симптомов — ЛОР-патология.

"Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями", — пояснил Евдокимов.

Другие вероятные причины звона и шума в ушах связаны с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника, высказался медик.

"Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом", — отметил врач.

Евдокимов подчеркнул, что также шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.
При появлении проблемы в первую очередь невролог посоветовал измерить артериальное давление, поскольку шум или звон могут проявиться при его повышении или снижении.
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Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни
 
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