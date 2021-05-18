Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал "Пятому каналу", что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.
По его словам, наиболее частая причина появления этих симптомов — ЛОР-патология.
"Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями", — пояснил Евдокимов.
Другие вероятные причины звона и шума в ушах связаны с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника, высказался медик.
"Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом", — отметил врач.
Евдокимов подчеркнул, что также шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.
При появлении проблемы в первую очередь невролог посоветовал измерить артериальное давление, поскольку шум или звон могут проявиться при его повышении или снижении.