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Путин поручил создать законопроект об учете домашних животных
Путин поручил создать законопроект об учете домашних животных
Президент России Владимир Путин поручил правительству до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T02:24
2021-05-18T02:24
дикие животные
домашние животные
бездомные животные
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
павел крашенинников
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир бурматов
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.Также правительству необходимо проработать вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.Кабмину предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными питомцами, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам.Помимо этого, дано поручение создать регламент содержания и разведения домашних и диких животных.В документе отмечается, что также требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.Помимо этого, дано указание унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских действий.Кроме того, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.Проект о штрафах за жестокое обращение с животнымиРанее главы двух комитетов Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашенинников разработали и направили в кабмин проект поправок в КоАП, предполагающий штрафы в размере до двухсот тысяч рублей за нарушение законов в области обращения с животными.Крашенниников отметил, что на данный момент нет установленной административной ответственности за нарушение существующих положений законодательства в области защиты питомцев и обеспечения прав и законных интересов россиян при обращении с ними.Депутаты предлагают ввести наказание за невыполнение условий содержания питомцев, за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, а также за жестокое обращение с ними при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.Кроме того, предусматривается введение новых статей, таких как несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях и деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и других заведениях без лицензии.Также предлагается ввести наказание за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которых владельцы отказались".Ответственность будет зависеть от тяжести поступков и от того, кто его совершил — должностные, физические или юридические лица.Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел предлагают дать региональным органам ветеринарного контроля, также Росприроднадзору и Россельхознадзору.
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дикие животные, домашние животные, бездомные животные, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), павел крашенинников, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, владимир путин, животные, общество

Путин поручил создать законопроект об учете домашних животных

02:24 18.05.2021
 
© Pixabay / kuzikaЛабрадор
Лабрадор - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Pixabay / kuzika
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.
Также правительству необходимо проработать вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.
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Кабмину предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными питомцами, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам.
Помимо этого, дано поручение создать регламент содержания и разведения домашних и диких животных.
В документе отмечается, что также требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.
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Помимо этого, дано указание унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских действий.
Кроме того, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.
Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Проект о штрафах за жестокое обращение с животными

Ранее главы двух комитетов Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашенинников разработали и направили в кабмин проект поправок в КоАП, предполагающий штрафы в размере до двухсот тысяч рублей за нарушение законов в области обращения с животными.
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Крашенниников отметил, что на данный момент нет установленной административной ответственности за нарушение существующих положений законодательства в области защиты питомцев и обеспечения прав и законных интересов россиян при обращении с ними.
Депутаты предлагают ввести наказание за невыполнение условий содержания питомцев, за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, а также за жестокое обращение с ними при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
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Кроме того, предусматривается введение новых статей, таких как несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях и деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и других заведениях без лицензии.
Также предлагается ввести наказание за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которых владельцы отказались".
Ответственность будет зависеть от тяжести поступков и от того, кто его совершил — должностные, физические или юридические лица.

"Максимальный размер штрафа для граждан — пятьдесят тысяч рублей, для юридических лиц — двести тысяч рублей", — говорится в сообщении комитета по госстроительству и законодательству.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел предлагают дать региональным органам ветеринарного контроля, также Росприроднадзору и Россельхознадзору.
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Дикие животныедомашние животныебездомные животныеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Павел КрашенинниковГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир БурматовВладимир ПутинЖивотныеОбщество
 
 
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