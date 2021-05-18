https://ria.ru/20210518/zhivotnye-1732729547.html

Путин поручил создать законопроект об учете домашних животных

Путин поручил создать законопроект об учете домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T02:24

2021-05-18T02:24

2021-05-18T02:24

дикие животные

домашние животные

бездомные животные

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

павел крашенинников

госдума рф

генеральная прокуратура рф

владимир бурматов

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до первого декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.Также правительству необходимо проработать вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм и обеспечить внесение поправок в документы.Кабмину предстоит определить особенности владения организациями и муниципалитетами безнадзорными питомцами, находящимися на их территориях, включая передачу новым собственникам.Помимо этого, дано поручение создать регламент содержания и разведения домашних и диких животных.В документе отмечается, что также требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.Помимо этого, дано указание унифицировать нормы для приютов и уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских действий.Кроме того, Генпрокуратуре поручено до первого сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.Поручения даны по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.Проект о штрафах за жестокое обращение с животнымиРанее главы двух комитетов Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашенинников разработали и направили в кабмин проект поправок в КоАП, предполагающий штрафы в размере до двухсот тысяч рублей за нарушение законов в области обращения с животными.Крашенниников отметил, что на данный момент нет установленной административной ответственности за нарушение существующих положений законодательства в области защиты питомцев и обеспечения прав и законных интересов россиян при обращении с ними.Депутаты предлагают ввести наказание за невыполнение условий содержания питомцев, за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, а также за жестокое обращение с ними при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.Кроме того, предусматривается введение новых статей, таких как несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях и деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и других заведениях без лицензии.Также предлагается ввести наказание за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которых владельцы отказались".Ответственность будет зависеть от тяжести поступков и от того, кто его совершил — должностные, физические или юридические лица.Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел предлагают дать региональным органам ветеринарного контроля, также Росприроднадзору и Россельхознадзору.

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/zapashnyy-1601900372.html

https://ria.ru/20210430/zhivotnye-1730781710.html

https://ria.ru/20210427/chipirovanie-1730174088.html

https://ria.ru/20201105/plyazh-1583130016.html

https://ria.ru/20210412/zhivotnye-1727836516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, домашние животные, бездомные животные, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), павел крашенинников, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, владимир путин, животные, общество