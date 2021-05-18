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Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды
Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды - РИА Новости, 18.05.2021
Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды
Спасатели рекомендуют жителям Москвы и гостям столицы воздержаться от купания в водоемах в нетрезвом состоянии, не перегреваться и пить побольше воды. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:05
2021-05-18T13:05
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спасатели рекомендуют жителям Москвы и гостям столицы воздержаться от купания в водоемах в нетрезвом состоянии, не перегреваться и пить побольше воды.По данным столичных спасателей, во вторник днем в Москве ожидается жара до 30-32 градусов. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в городе уже обновлен рекорд жары для 18 мая."При нахождении на водоемах категорически запрещено купаться в нетрезвом состоянии, не ныряйте в незнакомых местах", - говорится в релизе ГУМЧС.Кроме того, ведомство не рекомендует купаться в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, выплывать на судовой ход и не приближаться близко к проплывающим судам, заплывать за буйки, оставлять детей у воды без присмотра, а также избегать купания в одиночку.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды

13:05 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в парке "Музеон" в Москве
Молодые люди в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спасатели рекомендуют жителям Москвы и гостям столицы воздержаться от купания в водоемах в нетрезвом состоянии, не перегреваться и пить побольше воды.
По данным столичных спасателей, во вторник днем в Москве ожидается жара до 30-32 градусов. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в городе уже обновлен рекорд жары для 18 мая.
Девушка в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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"При нахождении на водоемах категорически запрещено купаться в нетрезвом состоянии, не ныряйте в незнакомых местах", - говорится в релизе ГУМЧС.
Кроме того, ведомство не рекомендует купаться в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, выплывать на судовой ход и не приближаться близко к проплывающим судам, заплывать за буйки, оставлять детей у воды без присмотра, а также избегать купания в одиночку.
"В связи с жаркой погодой главное управление МЧС по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - резюмирует ведомство.
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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