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Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды
Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды - РИА Новости, 18.05.2021
Москвичам рассказали, как спастись от жаркой погоды
Спасатели рекомендуют жителям Москвы и гостям столицы воздержаться от купания в водоемах в нетрезвом состоянии, не перегреваться и пить побольше воды. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:05
2021-05-18T13:05
2021-05-18T13:05
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спасатели рекомендуют жителям Москвы и гостям столицы воздержаться от купания в водоемах в нетрезвом состоянии, не перегреваться и пить побольше воды.По данным столичных спасателей, во вторник днем в Москве ожидается жара до 30-32 градусов. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в городе уже обновлен рекорд жары для 18 мая."При нахождении на водоемах категорически запрещено купаться в нетрезвом состоянии, не ныряйте в незнакомых местах", - говорится в релизе ГУМЧС.Кроме того, ведомство не рекомендует купаться в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, выплывать на судовой ход и не приближаться близко к проплывающим судам, заплывать за буйки, оставлять детей у воды без присмотра, а также избегать купания в одиночку.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество