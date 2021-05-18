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Вильфанд предупредил россиян о рекордной жаре за всю историю наблюдений
Вильфанд предупредил россиян о рекордной жаре за всю историю наблюдений - РИА Новости, 18.05.2021
Вильфанд предупредил россиян о рекордной жаре за всю историю наблюдений
Температура воздуха в центре европейской части России может побить рекорд за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений, рассказал РБК научный руководитель... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:10
2021-05-18T13:28
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской части России может побить рекорд за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Столбик термометра, по его словам, будет показывать от плюс 30 до плюс 32 градусов.Синоптик напомнил, что последний рекорд составил 29,1 градуса тепла и был установлен в конце XIX века.Вильфанд подчеркнул, что высокие температуры сохранятся не только днем, но и ночью."В ночь на 18 мая температура будет от плюс 17 до плюс 18 градусов по Цельсию", — рассказал он, подчеркнув, что такие значения характерны для самой теплой пятидневки июля в Краснодарском крае.Вместе с тем в Гидрометцентре предупредили, что уже завтра начнется похолодание, а 20 мая столбик термометра будет показывать до 18 градусов тепла.Накануне в Москве был установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, что стало максимумом с 1958 года.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество

Вильфанд предупредил россиян о рекордной жаре за всю историю наблюдений

10:10 18.05.2021 (обновлено: 13:28 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка в парке "Музеон" в Москве
Девушка в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской части России может побить рекорд за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Столбик термометра, по его словам, будет показывать от плюс 30 до плюс 32 градусов.
Синоптик напомнил, что последний рекорд составил 29,1 градуса тепла и был установлен в конце XIX века.
Вильфанд подчеркнул, что высокие температуры сохранятся не только днем, но и ночью.
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"В ночь на 18 мая температура будет от плюс 17 до плюс 18 градусов по Цельсию", — рассказал он, подчеркнув, что такие значения характерны для самой теплой пятидневки июля в Краснодарском крае.
Вместе с тем в Гидрометцентре предупредили, что уже завтра начнется похолодание, а 20 мая столбик термометра будет показывать до 18 градусов тепла.
Накануне в Москве был установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, что стало максимумом с 1958 года.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКраснодарский крайОбщество
 
 
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