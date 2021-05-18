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В России запретили звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
В России запретили звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
Госдума приняла закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:24
2021-05-18T12:24
2021-05-18T12:27
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях.Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.
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россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума
приняла закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях.
Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.