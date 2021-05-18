https://ria.ru/20210518/zakhoronenie-1732743229.html

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны - РИА Новости, 18.05.2021

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:08

2021-05-18T09:08

2021-05-18T11:46

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

следственный комитет россии (ск рф)

новгородская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Новгородской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Захоронение нашли в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района. Уже эксгумировали останки более 190 человек, в том числе женщин и детей. Работы на месте продолжаются."По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", — рассказала Петренко.Кроме того, следователи работают в архивах, чтобы выявить обстоятельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков в этом районе.СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20200511/1571181825.html

новгородская область

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великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия