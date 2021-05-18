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В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны
В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны - РИА Новости, 18.05.2021
В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны
В Новгородской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:08
2021-05-18T11:46
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Новгородской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Захоронение нашли в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района. Уже эксгумировали останки более 190 человек, в том числе женщин и детей. Работы на месте продолжаются."По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", — рассказала Петренко.Кроме того, следователи работают в архивах, чтобы выявить обстоятельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков в этом районе.СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
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великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, происшествия

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны

09:08 18.05.2021 (обновлено: 11:46 18.05.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНовгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан
Новгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Новгородской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Захоронение нашли в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района. Уже эксгумировали останки более 190 человек, в том числе женщин и детей. Работы на месте продолжаются.
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"По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", — рассказала Петренко.
Кроме того, следователи работают в архивах, чтобы выявить обстоятельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков в этом районе.
СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Без срока давностиСледственный комитет России (СК РФ)Новгородская областьПроисшествия
 
 
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