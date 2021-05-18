В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны
09:08 18.05.2021 (обновлено: 11:46 18.05.2021)
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНовгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Новгородской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Захоронение нашли в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района. Уже эксгумировали останки более 190 человек, в том числе женщин и детей. Работы на месте продолжаются.
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"По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших", — рассказала Петренко.
Кроме того, следователи работают в архивах, чтобы выявить обстоятельства злодеяний немецко-фашистских захватчиков в этом районе.
СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.
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