https://ria.ru/20210518/yaytsa-1732810477.html
Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре
Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре - РИА Новости, 18.05.2021
Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре
Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:44
2021-05-18T14:44
2021-05-18T15:49
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 13 до 18 часов 18 мая жара в ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье, может достичь 35 градусов.Он добавил, что песок должен находится на солнце, то есть температура на его поверхности должна быть максимальной.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество