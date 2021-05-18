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Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре
Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре - РИА Новости, 18.05.2021
Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре
Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:44
2021-05-18T15:49
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 13 до 18 часов 18 мая жара в ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье, может достичь 35 градусов.Он добавил, что песок должен находится на солнце, то есть температура на его поверхности должна быть максимальной.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре

14:44 18.05.2021 (обновлено: 15:49 18.05.2021)
 
© Pixabay / CouleurЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Pixabay / Couleur
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 13 до 18 часов 18 мая жара в ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье, может достичь 35 градусов.
"Если хочется поэкспериментировать, то яйца можно вкрутую, в мешочек, как угодно зажарить прямо на земле, в песке. Они запекутся. По крайней мере, в мешочек или всмятку точно будут, но я думаю, что минут за 30. В песочнице можно это сделать, но песок должен быть сухой", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что песок должен находится на солнце, то есть температура на его поверхности должна быть максимальной.
Окрошка - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
03:31
Диетологи рассказали, как облегчить повседневный рацион в жару
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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