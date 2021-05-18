https://ria.ru/20210518/yaytsa-1732810477.html

Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре

Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре - РИА Новости, 18.05.2021

Вильфанд предложил необычный способ приготовления яиц на жаре

Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:44

2021-05-18T14:44

2021-05-18T15:49

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордная температура, которая установилась во вторник в районах Центрального федерального округа (ЦФО), позволяет приготовить яйца прямо на песке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 13 до 18 часов 18 мая жара в ряде регионов ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье, может достичь 35 градусов.Он добавил, что песок должен находится на солнце, то есть температура на его поверхности должна быть максимальной.

https://ria.ru/20210518/ratsion-1732731026.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество