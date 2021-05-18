Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210518/yadernaya-1732788544.html
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны - РИА Новости, 18.05.2021
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
2021-05-18T13:00
2021-05-18T14:16
холодная война (1946-1991)
иосиф сталин (джугашвили)
уинстон черчилль
фбр
ми-6
ми-5
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
ссср
кембриджская пятерка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788788_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_6716463c5debb48fa4c01e31cf55582a.png
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
audio/mpeg
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
audio/mpeg
О том, как участники Кембриджской пятерки предупреждали Москву о секретных разработках ядерного оружия рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякЭксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
ссср
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732788788_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_c65c9bb63f6d20972f3b6ce19fdefa74.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
холодная война (1946-1991), иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, фбр, ми-6, ми-5, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), ссср, кембриджская пятерка, ядерная война, ким филби, игорь курчатов, великобритания, сша, ядерное оружие, история, политика, аудио, подкаст

"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны

13:00 18.05.2021 (обновлено: 14:16 18.05.2021)
 
Истории.doc
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
О том, как участники Кембриджской пятерки предупреждали Москву о секретных разработках ядерного оружия рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Эксперт эпизода: Вероника Крашенинникова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docХолодная война (1946-1991)Иосиф Сталин (Джугашвили)Уинстон ЧерчилльФБРМи-6Ми-5Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)СССРКембриджская пятеркаядерная войнаКим ФилбиИгорь КурчатовВеликобританияСШАядерное оружиеисторияПолитикаПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российским летчикам расширят комплект выживания​, сообщили источники
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Лента новостейМолния