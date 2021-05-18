https://ria.ru/20210518/yadernaya-1732788544.html

"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны

"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны - РИА Новости, 18.05.2021

"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны

Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.

2021-05-18T13:00

2021-05-18T13:00

2021-05-18T14:16

холодная война (1946-1991)

иосиф сталин (джугашвили)

уинстон черчилль

фбр

ми-6

ми-5

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

ссср

кембриджская пятерка

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"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР. audio/mpeg

"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР. audio/mpeg

О том, как участники Кембриджской пятерки предупреждали Москву о секретных разработках ядерного оружия рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякЭксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холодная война (1946-1991), иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, фбр, ми-6, ми-5, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), ссср, кембриджская пятерка, ядерная война, ким филби, игорь курчатов, великобритания, сша, ядерное оружие, история, политика, аудио, подкаст