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"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны - РИА Новости, 18.05.2021
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
2021-05-18T13:00
2021-05-18T13:00
2021-05-18T14:16
холодная война (1946-1991)
иосиф сталин (джугашвили)
уинстон черчилль
фбр
ми-6
ми-5
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
ссср
кембриджская пятерка
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"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
audio/mpeg
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.
audio/mpeg
О том, как участники Кембриджской пятерки предупреждали Москву о секретных разработках ядерного оружия рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякЭксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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холодная война (1946-1991), иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, фбр, ми-6, ми-5, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), ссср, кембриджская пятерка, ядерная война, ким филби, игорь курчатов, великобритания, сша, ядерное оружие, история, политика, аудио, подкаст
"Кембриджская пятерка": агенты СССР на пороге ядерной войны
13:00 18.05.2021 (обновлено: 14:16 18.05.2021)
Сверхсекретный доклад Уинстону Черчиллю, атомные проекты США и Англии, создание НАТО: как агентам СССР удавалось добывать и передавать в Москву эту и другую секретную информацию. Кем были легендарные разведчики и как они помогли спасти мир от новой — ядерной войны: героический вклад советских ученых и разведчиков в создание ядерного щита СССР.