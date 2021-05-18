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Наука
https://ria.ru/20210518/xiaomi-1732854633.html
Xiaomi создает смартфон, который сможет модернизировать сам пользователь
Xiaomi создает смартфон, который сможет модернизировать сам пользователь - РИА Новости, 18.05.2021
Xiaomi создает смартфон, который сможет модернизировать сам пользователь
Xiaomi возродить идею создания модульного смартфона, комплектующие которого могут легко меняться самими пользователями. О патентной заявке компании сообщает... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:39
2021-05-18T18:39
наука
xiaomi inc
google
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Xiaomi возродить идею создания модульного смартфона, комплектующие которого могут легко меняться самими пользователями. О патентной заявке компании сообщает портал Letsgodigital.Китайская компания еще в прошлом году подала в Управление по патентам и товарным знакам США патент на модульный смартфон, а документация по нему опубликована в конце апреля 2021 года. О выходе серийного устройства пока информации нет.Разрабатываемый модульный смартфон от Xiaomi включает несколько быстросъемных блоков. Верхний, включает системную плату и камерный блок. Средний, по сути, является батарейным блоком. Нижний в базовом варианте исполнения получил динамики и порт USB. Наконец, сменным должен быть и дисплей.Идея модульного смартфона несколько лет будоражит компании. Google работал над Project Ara, который был закрыт в 2016 году. Некоторые наработки легли в основу смартфона Motorola Moto Z, в котором предлагались сменные Moto Mods. Гаджет так и не стал популярным, а серия закрылась через пару лет.
https://ria.ru/20210518/lenovo-1732627390.html
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xiaomi inc, google, гаджеты, технологии

Xiaomi создает смартфон, который сможет модернизировать сам пользователь

18:39 18.05.2021
 
© LetsgodigitalXiaomi
Xiaomi - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Letsgodigital
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Xiaomi возродить идею создания модульного смартфона, комплектующие которого могут легко меняться самими пользователями. О патентной заявке компании сообщает портал Letsgodigital.
Китайская компания еще в прошлом году подала в Управление по патентам и товарным знакам США патент на модульный смартфон, а документация по нему опубликована в конце апреля 2021 года. О выходе серийного устройства пока информации нет.
Разрабатываемый модульный смартфон от Xiaomi включает несколько быстросъемных блоков. Верхний, включает системную плату и камерный блок. Средний, по сути, является батарейным блоком. Нижний в базовом варианте исполнения получил динамики и порт USB. Наконец, сменным должен быть и дисплей.
Идея модульного смартфона несколько лет будоражит компании. Google работал над Project Ara, который был закрыт в 2016 году. Некоторые наработки легли в основу смартфона Motorola Moto Z, в котором предлагались сменные Moto Mods. Гаджет так и не стал популярным, а серия закрылась через пару лет.
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НаукаXiaomi IncGoogleгаджетыТехнологии
 
 
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