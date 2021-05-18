https://ria.ru/20210518/windows-1732761436.html

Раскрыты главные особенности дизайна новой ОС Windows

Раскрыты главные особенности дизайна новой ОС Windows - РИА Новости, 18.05.2021

Раскрыты главные особенности дизайна новой ОС Windows

Microsoft отказался от разработки отдельной версии Windows 10 для устройств с нестандартными экранами, а все наработки по ней внедрит в грядущее обновление Sun... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:02

2021-05-18T11:02

2021-05-18T11:02

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Microsoft отказался от разработки отдельной версии Windows 10 для устройств с нестандартными экранами, а все наработки по ней внедрит в грядущее обновление Sun Valley. Об этом сообщает портал WindowsLatest.Крупная утечка данных о новой версии Windows 10 подтверждает, что операционная система претерпит значительное изменение пользовательского интерфейса.Иным станет "Центр уведомлений" — он получит возможность открытия по свайпу вверх, что будет доступно для компьютеров с сенсорным экраном. Другой особенностью Sun Valley станут закругленные углы окон ОС, чего в Windows еще не было. Обновление Sun Valley для Windows 10 должно выйти во второй половине 2021 года, тогда же начнется распространение версии среди пользователей ОС.

https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии