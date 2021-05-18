https://ria.ru/20210518/vystrel-1732835691.html

В Воронеже мужчина напугал школьника, выстрелив в воздух во время урока

В Воронеже мужчина напугал школьника, выстрелив в воздух во время урока - РИА Новости, 18.05.2021

В Воронеже мужчина напугал школьника, выстрелив в воздух во время урока

Неизвестный мужчина в Воронеже показал школьнику на уроке физкультуры предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух, его ищут, сообщает прокуратура... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:48

2021-05-18T16:48

2021-05-18T18:22

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происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина в Воронеже показал школьнику на уроке физкультуры предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух, его ищут, сообщает прокуратура области.Информация о произошедшем появилась во вторник днем на одном из воронежских интернет-порталов. Издание приводило слова горожан, сообщавших, что в школу №85 проник мужчина с пистолетом. По данным мэрии города, ссылавшейся на администрацию школы, мужчину с похожим на пистолет предметом видели дети, занимавшиеся на уроке физкультуры.Как отмечает надзорное ведомство, никто не пострадал. На место выехали правоохранительные органы, ведется поиск стрелявшего."В настоящее время следственными органами проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой", - указывает надзорное ведомство.Правоохранители в Воронеже задержали мужчину, который возле школы показал занимавшемуся на уроке физкультуры ученику предмет, похожий на пистолет, после чего выстрелил в воздух, позже сообщило управление СК РФ по региону."Спустя непродолжительное время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции его личность была установлена, он задержан по подозрению в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.Следствие добавляет, что в отношении 33-летнего воронежца возбуждено дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, мужчину задержали участковые уполномоченные на административном участке в Северном микрорайоне Воронежа.

https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732140879.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, воронеж, происшествия