ВТБ ввел бесшовный переход из ВТБ Онлайн в "ВТБ Мои инвестиции"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Пользователи ВТБ Онлайн (4+) получили возможность переходить в приложение "ВТБ Мои инвестиции" (6+) напрямую, без авторизации, ввода логина и пароля, сообщает ВТБ.
"Чтобы войти в приложение "ВТБ Мои инвестиции" из ВТБ Онлайн, клиенту нужно выбрать брокерский счет на главном экране в разделе "Инвестиции" и нажать кнопку "ВТБ Мои инвестиции". После этого он автоматически перейдет в приложение. Если у клиента нет брокерского счета, можно открыть его в ВТБ Онлайн. Для этого нужно перейти в раздел "Услуги", выбрать "Инвестиции" и нажать кнопку "Открыть брокерский счет и ИИС", - пояснили в банке.
Аудитория мобильного банка ВТБ Онлайн составляет более 10,5 миллионов человек. К концу 2022 года ВТБ планирует увеличить число активных пользователей мобильного банка до 15 миллионов. Приложением "ВТБ Мои Инвестиции" ежедневно пользуется более 300 тысяч человек. Только за последний год это число выросло в 6 раз. Каждый день в этом приложении совершается более 820 тысяч сделок, ежемесячный оборот превышает 1,5 триллиона рублей.
Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, в дальнейшем планируется сделать такой же бесшовный переход между всеми цифровыми каналами банка. Безопасность работы клиентов в мобильных приложениях обеспечивается за счет аутентификации клиента в ВТБ Онлайн.
"За два года число брокерских счетов в России выросло в 5 раз. Через несколько лет инвестировать будет каждый второй экономически активный житель страны. Наша задача сделать так, чтобы управлять своими сбережениями клиентам ВТБ было максимально удобно", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.