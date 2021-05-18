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В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Лукашенко
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:36
2021-05-18T12:36
2021-05-18T12:37
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Лукашенко может приехать в РФ до конца мая для встречи с Путиным. Пескова спросили, действительно ли в мае планируется встреча Путина и Лукашенко, на которой возможно утверждение интеграционных карт."Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", - сказал он."Правительство работает во исполнение поручений, ранее данных главами государств по результатам общения предыдущего. Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика