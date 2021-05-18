https://ria.ru/20210518/vstrecha-1732783511.html
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве
Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:33
2021-05-18T12:33
2021-05-18T12:36
россия
сергей рябков
швейцария
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/34454/89/344548979_0:0:2323:1307_1920x0_80_0_0_00771003bb69fb5cec191b2817f57387.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве."Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита.
https://ria.ru/20210512/lavrov-1732021835.html
россия
швейцария
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/34454/89/344548979_0:0:2323:1743_1920x0_80_0_0_1f3d87bb49a8623044016787ee65bdf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, швейцария, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире