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Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве
Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:33
2021-05-18T12:36
россия
сергей рябков
швейцария
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве."Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита.
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россия, сергей рябков, швейцария, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве

12:33 18.05.2021 (обновлено: 12:36 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве.
"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита.
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