https://ria.ru/20210518/vstrecha-1732783511.html

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в Женеве

Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:33

2021-05-18T12:33

2021-05-18T12:36

россия

сергей рябков

швейцария

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". При этом, по данным источников РИА Новости, предстоящий саммит, если Россия даст на него согласие, может состояться в Женеве."Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита.

https://ria.ru/20210512/lavrov-1732021835.html

россия

швейцария

женева (город)

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россия, сергей рябков, швейцария, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире