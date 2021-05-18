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Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем
Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:26
2021-05-18T11:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена "всеобъемлющая и включает в себя как двусторонние, так и международные вопросы".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире

Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем

11:26 18.05.2021 (обновлено: 11:32 18.05.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавро в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавро в Минске - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена "всеобъемлющая и включает в себя как двусторонние, так и международные вопросы".

"Говоря о международных темах, это, само собой, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке в целом, ход переговоров по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и возвращению сторон к полноформатному выполнению СВПД", - сказал Рябков в интервью РБК.

 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуПалестинаИзраильВ мире
 
 
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