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Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем
Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:26
2021-05-18T11:26
2021-05-18T11:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена "всеобъемлющая и включает в себя как двусторонние, так и международные вопросы".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире