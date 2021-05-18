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Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем

Лавров и Блинкен обсудят обострение между Палестиной и Израилем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:26

2021-05-18T11:26

2021-05-18T11:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на встрече, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена "всеобъемлющая и включает в себя как двусторонние, так и международные вопросы".

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире