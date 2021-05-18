https://ria.ru/20210518/vstrecha-1732767053.html

В МИД рассказали о подготовке будущей встречи Путина и Байдена

В МИД рассказали о подготовке будущей встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 18.05.2021

В МИД рассказали о подготовке будущей встречи Путина и Байдена

Москва и Вашингтон прорабатывают разные аспекты будущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во вторник замглавы российского МИД... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:26

2021-05-18T11:26

2021-05-18T12:16

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают разные аспекты будущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков."Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне", - сказал Рябков."Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он в интервью РБК.Он добавил, что пока нет никакой ясности о времени и месте проведения гипотетического саммита президентов России и США."Никакой ясности нет по состоянию на сегодня на этот счет... Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим", - сказал Рябков журналистам.Он отметил, что "целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США"."Мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия. Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

https://ria.ru/20210518/perezagruzka-1732774581.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, политика