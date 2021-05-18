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В Кузбассе пьяный водитель перепутал права с набором для барбекю
В Кузбассе пьяный водитель перепутал права с набором для барбекю - РИА Новости, 18.05.2021
В Кузбассе пьяный водитель перепутал права с набором для барбекю
Задержанный в городе Прокопьевск в Кузбассе пьяный водитель перепутал водительские права с набором для барбекю, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:16
2021-05-18T17:16
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 18 мая - РИА Новости. Задержанный в городе Прокопьевск в Кузбассе пьяный водитель перепутал водительские права с набором для барбекю, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.В ходе оперативно-профилактической операции "Ночь - Район" экипаж ГИБДД заметил на одной из улиц Прокопьевска машину Toyota Carib, виляющую из стороны в сторону. Полицейские остановили авто. За рулем оказался мужчина с признаками опьянения."Полицейские попросили автомобилиста предъявить водительское удостоверение, однако из-за состояния сильного опьянения он вместо документов каждый раз находил и протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование… Уровень алкоголя в его организме оказался в семь раз выше допустимого", – информирует ведомство.Полицейские отстранили 42-летнего водителя от управления автомобилем и доставили в отдел полиции. Уточняется, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.
https://ria.ru/20210518/naezd-1732772652.html
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прокопьевск, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе пьяный водитель перепутал права с набором для барбекю

17:16 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 18 мая - РИА Новости. Задержанный в городе Прокопьевск в Кузбассе пьяный водитель перепутал водительские права с набором для барбекю, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
В ходе оперативно-профилактической операции "Ночь - Район" экипаж ГИБДД заметил на одной из улиц Прокопьевска машину Toyota Carib, виляющую из стороны в сторону. Полицейские остановили авто. За рулем оказался мужчина с признаками опьянения.
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"Полицейские попросили автомобилиста предъявить водительское удостоверение, однако из-за состояния сильного опьянения он вместо документов каждый раз находил и протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование… Уровень алкоголя в его организме оказался в семь раз выше допустимого", – информирует ведомство.
Полицейские отстранили 42-летнего водителя от управления автомобилем и доставили в отдел полиции. Уточняется, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.
 
ПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
 
 
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