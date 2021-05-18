https://ria.ru/20210518/voda-1732733857.html

Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару

Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару - РИА Новости, 18.05.2021

Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару

В жару необходимо пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 миллилитров на килограмм веса, но не ледяными и не залпом, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T06:14

2021-05-18T06:14

2021-05-18T14:13

россия

андрей тяжельников

евгений тишковец

здоровье

москва

общество

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Россиянам объяснили, как нельзя утолять жажду в жару

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В жару необходимо пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 миллилитров на килограмм веса, но не ледяными и не залпом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, новая рабочая неделя в Москве стартовала с аномального тепла. В понедельник столбики термометров преодолели отметку в плюс 30 градусов. Во вторник в разгар дня воздух прогреется до плюс 29-31, что на семь градусов выше нормы июля.По словам врача, жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. Вследствие этого он потребляет больше жидкости, а она интенсивно теряется с потом. Поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться.Собеседник агентства уточнил, что не стоит пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки, которые не утоляют жажду, а только дают нагрузку на организм. Способствует повышенному выводу жидкости и кофе, повышая риск обезвоживания.Врач уточнил, что особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем. Алкоголь нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья."Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом. Поэтому стоит себя надежно обезопасить вакциной. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме", — добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20210518/ratsion-1732731026.html

https://ria.ru/20210517/zhara-1732564308.html

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россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, здоровье, москва, общество