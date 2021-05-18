Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/voda-1732733857.html
Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару
Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару - РИА Новости, 18.05.2021
Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару
В жару необходимо пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 миллилитров на килограмм веса, но не ледяными и не залпом, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T06:14
2021-05-18T14:13
россия
андрей тяжельников
евгений тишковец
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам объяснили, как нельзя утолять жажду в жару
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027628_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1d9b5862ad9e628d2d0b20bcec02a1b4.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В жару необходимо пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 миллилитров на килограмм веса, но не ледяными и не залпом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, новая рабочая неделя в Москве стартовала с аномального тепла. В понедельник столбики термометров преодолели отметку в плюс 30 градусов. Во вторник в разгар дня воздух прогреется до плюс 29-31, что на семь градусов выше нормы июля.По словам врача, жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. Вследствие этого он потребляет больше жидкости, а она интенсивно теряется с потом. Поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться.Собеседник агентства уточнил, что не стоит пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки, которые не утоляют жажду, а только дают нагрузку на организм. Способствует повышенному выводу жидкости и кофе, повышая риск обезвоживания.Врач уточнил, что особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем. Алкоголь нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья."Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом. Поэтому стоит себя надежно обезопасить вакциной. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме", — добавил Тяжельников.
https://ria.ru/20210518/ratsion-1732731026.html
https://ria.ru/20210517/zhara-1732564308.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027628_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_235b3f26b3b62ce3d5cbaed73bd1702d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей тяжельников, евгений тишковец, здоровье, москва, общество

Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару

06:14 18.05.2021 (обновлено: 14:13 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАномальная жара в Грозном
Аномальная жара в Грозном - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В жару необходимо пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 миллилитров на килограмм веса, но не ледяными и не залпом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, новая рабочая неделя в Москве стартовала с аномального тепла. В понедельник столбики термометров преодолели отметку в плюс 30 градусов. Во вторник в разгар дня воздух прогреется до плюс 29-31, что на семь градусов выше нормы июля.
Окрошка - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
03:31
Диетологи рассказали, как облегчить повседневный рацион в жару
По словам врача, жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. Вследствие этого он потребляет больше жидкости, а она интенсивно теряется с потом. Поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться.

"Нет единого рецепта — сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морс, компот, квас, чай", — рассказал Тяжельников.

Собеседник агентства уточнил, что не стоит пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки, которые не утоляют жажду, а только дают нагрузку на организм. Способствует повышенному выводу жидкости и кофе, повышая риск обезвоживания.
Врач уточнил, что особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем. Алкоголь нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья.
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 01:07
Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
"Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом. Поэтому стоит себя надежно обезопасить вакциной. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме", — добавил Тяжельников.
 
РоссияАндрей ТяжельниковЕвгений ТишковецЗдоровьеМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российским летчикам расширят комплект выживания​, сообщили источники
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Лента новостейМолния