https://ria.ru/20210518/vissarion-1732773755.html

Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер

Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер - РИА Новости, 18.05.2021

Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер

Глава красноярской религиозной общины "Церковь нового завета" Сергей Торопа (Виссариона) на две недели поместили в карцер новосибирского СИЗО-1 за нарушение... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:51

2021-05-18T11:51

2021-05-18T11:51

религия и мировоззрение

россия

telegram (приложение)

красноярский краевой суд

каратузский район

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Глава красноярской религиозной общины "Церковь нового завета" Сергей Торопа (Виссариона) на две недели поместили в карцер новосибирского СИЗО-1 за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по Новосибирской области."Семнадцатого мая 2021 года по постановлению начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении обвиняемого Торопа С.А. за нарушение правил внутреннего распорядка… была применена мера дисциплинарного характера в виде водворения в карцер на 14 суток", - сообщил собеседник агентства.Ранее адвокаты в посвященном делу лидеров общины Telegram-канале со слов Торопа сообщили, что причиной такой меры стало "якобы обнаружение у него запрещенных предметов (лезвий, которых у него никогда не было)". При этом сам подследственный считает, что его поместили в карцер необоснованно.Адвокаты планируют направить заявление в суд об обжаловании действий администрации следственного изолятора, а также планируют поднять вопрос о незаконности действий по наложению административных взысканий на своих доверителей на личной встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой 19 мая в Красноярске."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября прошлого года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html

https://ria.ru/20210422/vissarion-1729435868.html

россия

каратузский район

новосибирская область

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россия, telegram (приложение), красноярский краевой суд, каратузский район, новосибирская область