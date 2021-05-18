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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210518/vissarion-1732773755.html
Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер
Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер - РИА Новости, 18.05.2021
Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер
Глава красноярской религиозной общины "Церковь нового завета" Сергей Торопа (Виссариона) на две недели поместили в карцер новосибирского СИЗО-1 за нарушение... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:51
2021-05-18T11:51
религия и мировоззрение
россия
telegram (приложение)
красноярский краевой суд
каратузский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Глава красноярской религиозной общины "Церковь нового завета" Сергей Торопа (Виссариона) на две недели поместили в карцер новосибирского СИЗО-1 за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по Новосибирской области."Семнадцатого мая 2021 года по постановлению начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении обвиняемого Торопа С.А. за нарушение правил внутреннего распорядка… была применена мера дисциплинарного характера в виде водворения в карцер на 14 суток", - сообщил собеседник агентства.Ранее адвокаты в посвященном делу лидеров общины Telegram-канале со слов Торопа сообщили, что причиной такой меры стало "якобы обнаружение у него запрещенных предметов (лезвий, которых у него никогда не было)". При этом сам подследственный считает, что его поместили в карцер необоснованно.Адвокаты планируют направить заявление в суд об обжаловании действий администрации следственного изолятора, а также планируют поднять вопрос о незаконности действий по наложению административных взысканий на своих доверителей на личной встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой 19 мая в Красноярске."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября прошлого года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html
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россия
каратузский район
новосибирская область
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россия, telegram (приложение), красноярский краевой суд, каратузский район, новосибирская область

Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер

11:51 18.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Глава красноярской религиозной общины "Церковь нового завета" Сергей Торопа (Виссариона) на две недели поместили в карцер новосибирского СИЗО-1 за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по Новосибирской области.
"Семнадцатого мая 2021 года по постановлению начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении обвиняемого Торопа С.А. за нарушение правил внутреннего распорядка… была применена мера дисциплинарного характера в виде водворения в карцер на 14 суток", - сообщил собеседник агентства.
Ранее адвокаты в посвященном делу лидеров общины Telegram-канале со слов Торопа сообщили, что причиной такой меры стало "якобы обнаружение у него запрещенных предметов (лезвий, которых у него никогда не было)". При этом сам подследственный считает, что его поместили в карцер необоснованно.
Адвокаты планируют направить заявление в суд об обжаловании действий администрации следственного изолятора, а также планируют поднять вопрос о незаконности действий по наложению административных взысканий на своих доверителей на личной встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой 19 мая в Красноярске.
Виссарион - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября прошлого года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:25Религия и мировоззрение
Суд оставил в силе решение по общине Виссариона
 
Религия и мировоззрениеРоссияTelegram (приложение)Красноярский краевой судКаратузский районНовосибирская область
 
 
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